منظمة «الحوار الوطني» تُرحب بتشكيل السلطة التنفيذية الجديدة

أعربت منظمة الحوار الوطني، عن ترحيبها بتشكيل السلطة التنفيذية التي تم اختيار أعضائها من قِبل ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف السويسرية برعاية الأمم المتحدة.

وقالت المنظمة في بيان: “تود منظمة الحوار الوطني أن تعبر عن سعادتها وامتنانها من العملية الانتخابية التي أجرتها اليوم لجنة الحوار الليبي السياسي (لجنة 75) تحت رعاية الأمم المتحدة”.

وتوجهت المنظمة بالشكر والتقدير للبعثة الأممية على مجهوداتها التي بذلتها طيلة الأشهر الماضية للوصول إلى هذا الاستحقاق من أجل وحدة ليبيا حكومة وشعباً ونشر السلام والأمان.

كما باركت المنظمة لمحمد المنفي ونائبيه وعبد الحميد الدبيبة بالفوز في هذه الانتخابات، وتمنت لهم كل التوفيق والنجاح في إنجاز مهامهم التاريخية في المرحلة المقبلة.

وأوصت منظمة الحوار الوطني بالأولويات المتمثلة:

تشكيل الحكومة بمعيار الكفاءات لا المحاصصة الإقليمية حرصاً على إنجاز الأعمال على أحسن وجه فالحكومة بكل أعضائها هي حكومة لخدمة كل الليبيين دون استثناء أو تحيز دمج المؤسسات الإدارية الموازية في المؤسسات الأم وفقاً للقرارات الصادرة منذ سنوات عن مجلس الأمن التي لازالت لم تنفذ بعد مما نتج عنه الكثير من التمزق الذي لا يخفى على أحد العمل على إنهاء عملية احتجاز الإيرادات النفطية العمل على اعتماد الميزانية العامة للدولة بقانون يصدر عن مجلس النواب وفي حالة تعذر ذلك فيحال إلى لجنة (75) لإصداره والتوقف عن اعتماد الميزانية بالترتيبات المالية كما حصل خلال السنوات 2017-2020 العمل على إجراء الاستفتاء على الدستور في أقرب وقت ثم إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل وإنهاء المراحل الانتقالية إلى الأبد

واختتمت المنظمة بيانها بالقول: “إن أعضاء منظمة الحوار الوطني يدركون تماماً جسامة هذه المهام، لكنهم في ذات الوقت على ثقة من أن الطموح الوطني والتصميم على الوفاء بالتعهدات سيكونان الدافع الأقوى لإنجاز هذه المهام وغيرها”.