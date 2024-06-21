منظمة الصحة العالمية تحذّر من «حقن تنحيف قاتلة»

ذكرت صحيفة “ذا تايمز” البريطانية، أن “منظمة الصحة العالمية أصدرت تحذيرا عاجلا بضرورة تجنب حقن “تنحيف” مزيفة وقد تكون قاتلة”.

وحسب الصحيفة، “فإن منظمة الصحة اكتشفت الحقن المزيفة في عدة دول، أبرزها المملكة المتحدة والولايات المتحدة والبرازيل”.

وأكدت المنظمة أن “هذه المنتجات المزيفة تحتوي على مكونات ضارة أو غير معلنة، مما يعرض حياة مستخدميها للخطر”، مشيرة إلى أنه “يتم توفير هذه الحقن في سلسلة التوريد المنظمة، مما يعني أنها قد تم توفيرها من قبل عيادات أو أطباء شرعيين ويمكن أن تؤثر على الناس”.

ودعت منظمة الصحة العالمية، “الجهات التنظيمية إلى “بذل العناية” بشأن دفعات من حقن “أوزيمبيك” وغيرها من حقن إنقاص الوزن”، مضيفة: “على الناس البحث عن علامات التحذير، بما في ذلك الأخطاء الإملائية”.