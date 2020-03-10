منظمة الصحة العالمية.. خطر حدوث وباء «كورونا» أصبح حقيقيا جدا

أول وباء يمكن السيطرة عليه أننا لسنا تحت رحمة الفيروس [مصراوي]

قالت منظمة الصحة العالمية، ايوم الإثنين، إن فيروس كورونا بات أقرب من التسبب في وباء لكن لا يزال من الممكن السيطرة على تفشي الفيروس في الدول من خلال الجمع بين إجراءات للاحتواء والتخفيف.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في مؤتمر صحافي، “الآن بعدما أصبح للفيروس موطئ قدم في الكثير جدا من الدول أصبح خطر حدوث وباء حقيقيا جدا”.

وأضاف “لكنه سيكون أول وباء يمكن السيطرة عليه. خلاصة الأمر هي أننا لسنا تحت رحمة الفيروس”.

وتابع قائلا إن أربع دول سجلت 93 بالمئة من نحو 110 آلاف حالة إصابة بالفيروس على مستوى العالم. وأضاف “شجعنا اتخاذ إيطاليا إجراءات حازمة لاحتواء التفشي لديها ونأمل أن تثبت هذه الإجراءات فعاليتها في الأيام المقبلة”.

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