منظمة الصحة: اللقاحات المُرخصة فعالة ضد جميع نسخ كورونا المتحوّرة

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، أن اللقاحات المتاحة والمرخصة حاليا فعالة ضد “كل متحورات فيروس كورونا”، داعية في ذات الوقت إلى مواصلة التحرك “بحذر” في مواجهة كوفيد-19.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مدير الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية هانز كلوغه، قوله إنه “على الرغم من أن الوضع الصحي في أوروبا يشهد تحسنا، ما زال يجب تجنب السفر الدولي في مواجهة تهديد مستمر وشكوك جديدة، خصوصا تلك المرتبطة بالنسخة الجديدة من الفيروس والتي اكتشفت في الهند لكنها انتشرت إلى دول أخرى في المنطقة”.

من جانبه، قال مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية أنتوني فاوتشي، في وقت سابق، إن لقاحات فيروس كورونا المصرح بها في الولايات المتحدة فعالة ضد الطفرة الهندية من فيروس كورونا.