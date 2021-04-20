منظمة الصحة: بإمكان العالم السيطرة على جائحة كورونا في شهور

مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس صرح في مؤتمر صحفي إن بإمكان العالم السيطرة على جائحة كورونا المستجد العالمية خلال الشهور المقبلة بشرط توزيع الموارد اللازمة لذلك بعدل.

وقال تيدروس “لدينا الإمكانيات للسيطرة على هذه الجائحة في غضون شهور إذا استخدمناها باستمرار وبإنصاف”.

ومع ذلك عبر تيدروس أيضا عن قلقه من “المعدل المرعب” الذي ينتشر به كورونا المستجد بين الفئة العمرية من 25 إلى 59 عاما والذي يمكن أن يكون سببه السلالات الأكثر عدوى.

ومضى قائلا “مرت تسعة أشهر لنصل إلى مليون وفاة، و4 أشهر لنصل إلى مليوني وفاة، و3 أشهر لنصل إلى 3 ملايين وفاة”.

وحلت جريتا تونبرج ناشطة تغير المناخ ضيفة افتراضية على المؤتمر الصحفي من السويد موجهة انتقادا لاذعا إلى “قومية اللقاحات” وقالت إن من غير الأخلاقي أن تقدم الدول الغنية مواطنيها الأصغر سنا في التطعيم على الفئات المعرضة للخطر في الدول النامية.

وقالت تونبرج إنه في حين تم تطعيم واحد من كل أربعة من سكان الدول مرتفعة الدخل للوقاية من كورونا المستجد، تلقى واحد فقط من بين أكثر من 500 في الدول الأشد فقرا جرعة لقاح. وفقا لشبكة سكاي نيوز.

وأضافت “قومية اللقاحات هي ما يدير توزيع اللقاحات”.