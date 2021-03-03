منظمة الصحة ترفض إدخال جوازات سفر كورونا

أعلنت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا ميليتا فوينوفيتش، أن المنظمة في الوقت الحالي لا تدعم إدخال “جوازات سفر كورونا”.

وقالت الممثلة في مقابلة مع قناة “روسيا 24”: “لقد تحدثت منظمة الصحة العالمية عن هذا الموقف.. في الوقت الحالي لا توصي بمثل هذه الجوازات”.

واعترفت فوينوفيتش، في وقت سابق، بأن “المنظمة ستقدم في المستقبل توصياتها بشأن المعلومات التي يجب أن تحتويها هذه الجوازات”.

من جهتها، أفادت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية، بأن “جوازات سفر التطعيم لن تظهر في الاتحاد الأوروبي قبل بضعة أشهر”.

وفي 27 فبراير الماضي، حذرت منظمة الصحة العالمية الدول الأوروبية من اعتماد “جوازات سفر كورونا” لتسهيل سفر الأوروبيين خلال العطلة الصيفية.

جاء ذلك بعد أن اتفقت دول أوروبية على بدء إصدار “جوازات سفر كورونا” قبل حلول موسم العطلات الصيفية لتسهيل الاصطياف.

وستصبح هذه الجوازات شرطا جديدا للسفر، حيث يتوجب أن يكون الراغب بالتنقل حاصلا على اللقاح ضد فيروس كورونا مسبقا.

وقالت مفوضية الاتحاد الأوروبي إنها ستحتاج حوالي ثلاثة أشهر “لإنشاء الأساس الفني لمثل هذه الوثائق”.

إلا أن منظمة الصحة العالمية رفضت هذه الجوازات، وقالت إن الغموض لا يزال يحيط بمدى فعالية اللقاحات المتوفرة حاليا في وقف انتشار “كورونا المستجد”.

وتابعت: “التطعيم التفضيلي للمسافرين يمكن أن يؤدي إلى عدم كفاية إمدادات اللقاحات للفئات السكانية ذات الأولوية التي تعتبر معرضة لخطر كورونا”.

كما أوصت منظمة الصحة العالمية بـ”عدم إعفاء الأشخاص الذين تم تطعيمهم من الامتثال للإجراءات الاحترازية المتعارف عليها”.