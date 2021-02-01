منظمة الصحة تُجري محادثات «مثمرة» في الصين حول منشأ كورونا

أعلنت ماريا فان كيركوف المديرة الفنية لمنظمة الصحة العالمية لشؤون فيروس كورونا، أن فريقا من المنظمة يزور الصين للتقصي في منشأ الفيروس ويجري محادثات مثمرة مع الجانب الصيني.

ونقلت وكالة “رويترز” عن كيركوف قولها، في تصريح لها: “فريق المنظمة يجري مناقشات مثمرة للغاية مع الصينيين، ويزور مستشفيات مختلفة… وقام بزيارة جيدة للغاية إلى أحد الأسواق”.

ويُواصل خبراء منظمة الصحة العالمية، في ووهان بوسط الصين تحقيقهم الميداني المتعلق بمصدر فيروس كورونا المستجد، في مهمة ينبغي أن تقودهم إلى مواقع حساسة.

وغادر فريق بقيادة منظمة الصحة العالمية يحقق في أصول جائحة كوفيد -19 فندق الحجر الصحي لبدء العمل الميداني، بعد أسبوعين من وصوله إلى مدينة ووهان الصينية.

وخضع فريق العلماء للحجر بعد وصوله إلى ووهان حيث ظهر الفيروس في أواخر عام 2019.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن فريقها الذي يزور الصين للتحقيق في منشأ فيروس كورونا سيقابل علماء محليين، ويخطط لزيارة مختبرات وأسواق ومستشفيات في مدينة ووهان.

وقالت المنظمة إن الزيارات الميدانية ستشمل معهد ووهان لعلم الفيروسات، وسوق هوانان، ومركز ووهان لمكافحة الأمراض والوقاية منها”، مضيفة أن “فريق الخبراء المستقلين، المقرر أن يظل في الصين لمدة أسبوعين آخرين، سيتحدث أيضا إلى مجموعة من أوائل المصابين بالفيروس في المدينة”.

وتابعت: “كل الافتراضات مطروحة على الطاولة مع اتباع الفريق للمنهج العلمي في عمله”.