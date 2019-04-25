منظمة العفو الدولية تصف هجوم قوات حفتر على مركز إيواء المهاجرين بـ«المروع»

طالبت منظمة العفو الدولية بتحقيق دولي سريع في الهجوم الذي قامت به قوات حفتر على مركز إيواء مهاجرين غير شرعيين بمنطقة قصر بن غشير، ووصفته بـ”المروع” والذي يندرج ضمن جرائم الحرب.

وأوضحت المنظمة في تقرير لها، أن شهادات عدد من المهاجرين الذين جرى الاعتداء عليهم، أكدت أن المهاجمين يتبعون لقوات حفتر، مشيرة إلى أن الهجوم أسفر عن إصابة 12 شخصًا.

ودعت المنظمة أطراف النزاع إلى حماية المهاجرين واللاجئين من أي هجمات أخرى، مشددة على ضرورة أن يتلقى المصابون رعاية طبية بشكل عاجل.

من جانبها قالت الصحفية بالغارديان البريطانية “سالي هايدن” في وقت سابق، إن قوات حفتر هاجمت مركز لضبط الهجرة غير الشرعية بمنطقة قصر بن غشير، وأكدت نقلاً عن مصادرها أن الهجوم كان بدون مبرر، وعمليات القتل الجماعي، طالت مهاجرين عزل وغير مسلحين.

هذا وأدن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الواقعة التي وصفها بـ”المجزرة والجريمة البشعة” مجددًا دعوته لمجلس الأمن الدولي بإرسال لجنة تقصي حقائق لتوثيق هذه الانتهاكات.