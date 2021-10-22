منظمة الهجرة تستأنف رحلات ترحيل المهاجرين طوعاً من ليبيا

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، عن تلقيها تصريحًا من حكومة الوحدة الوطنية لاستئناف الرحلات الجوية الإنسانية، مشيرة إلى أنها رحلت مهاجرين من غامبيا كانوا ينتظرون العودة إلى ديارهم من خلال برنامج العودة الإنسانية الطوعية.

وأوضحت المنظمة في بيان لها، أنها قامت بترحيل 127 مهاجرا (7 نساء و 120 رجلاً) من بينهم 5 أطفال من مطار مصراتة إلى العاصمة الغامبية بانجول، وهي أول رحلة طيران منذ 8 أغسطس 2021 عندما علقت وزارة الداخلية جميع الرحلات الإنسانية.

وقال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا فيديريكو سودا، إن أكثر من 10 آلاف مهاجر غير نظامي في ليبيا طلبوا المساعدة الطوعية للعودة الإنسانية من المنظمة وكانوا ينتظرون منذ شهور للعودة إلى ديارهم.

وشدد سودا على أهمية رفع السلطات الليبية التعليق عن الرحلات الإنسانية لأن برنامج العودة الطوعية مهم للمهاجرين الذين يرغبون في مغادرة ليبيا والعودة إلى ديارهم بطريقة آمنة وقانونية وكريمة وإعادة بناء حياتهم، حسب وصفه.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، دعت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، المنظمات الدولية، للمساعدة في عمليات العودة الطوعية والترحيل للمهاجرين غير الشرعيين في أسرع وقت.