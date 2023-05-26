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منظمة حقوقية ألمانية تتّهم إيطاليا بإعادة المهاجرين قسريا إلى ليبيا

عين ليبيا | نُشر: الجمعة، 26 مايو 2023 - 16:00 | آخر تحديث: 26 مايو 2023 - 16:45 نُشر: الجمعة، 26 مايو 2023 - 16:00
ليبيا
أرشيفية
غرق مركب مهاجرين يحمل 27 مصريا قبالة سواحل ليبيا

اتهمت منظمة «سي ووتش» الألمانية السلطات الإيطالية بإجرائها عملية إعادة قسرية لمهاجرين غير نظاميين بطرق غير قانونية إلى ليبيا.

وأضافت المنظمة أنّ السلطات الإيطالية أعادت قاربا صغيرا على متنه 27 مهاجرا غير نظامي من جنسيات مختلفة كان قد انطلق من سواحل مدينة بنغازي.

وأكدت المنظمة بحسب وكالة «أكي» الإيطالية نقل المهاجرين غير النظاميين إلى ليبيا عبر ناقلة نفط تحمل اسم «بي لونغ بيتش» بعد يومين من الانتظار في عرض البحر.

واعتبرت المنظمة أنّ استمرار انتهاك حقوق الإنسان في وسط البحر المتوسط لم يعد مقبولا، مطالبة بأنّ ينقل الناجون من الغرق إلى مكان أكثر أمانا.

آخر تحديث: 26 مايو 2023 - 16:45
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