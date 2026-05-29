منظمة حقوقية: «الأسلحة الثقيلة» داخل أحياء الزاوية تهدد حياة المدنيين

حذّرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا من خطورة التصعيد العسكري الذي تشهده مدينة الزاوية، في ظلِّ استمرار الاشتباكات المسلحة واستخدام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة داخل الأحياء المكتظة بالسكان، مؤكدةً أن الأوضاع الميدانية تعكس محاولاتٍ متكررةً لفرض واقعٍ جديدٍ بالقوة وإعادة رسم خارطة النفوذ على حساب أمن المدنيين وسلامتهم.

وقالت المنظمة، في بيانٍ صادرٍ من العاصمة طرابلس بتاريخ 28 مايو 2026، وتلقت شبكة “عين ليبيا” نسخة منه، إن الاقتتال الدائر بين التشكيلات المسلحة المتنافسة، والتي تتداخل في أحيانٍ كثيرةٍ مع هياكل أمنيةٍ رسمية، يكشف استمرار حالة الانفلات الأمني المزمن، ويعكس استهتارًا مباشرًا بحياة المواطنين وحرمة المناطق السكنية.

وأضافت المنظمة أن حالة الذعر التي يعيشها المدنيون، إلى جانب تعطّل مرافق الحياة العامة وتوسّع دائرة الخوف داخل المدينة، تمثل تهديدًا خطيرًا للسلم الاجتماعي، وتُفاقم الأوضاع الإنسانية المتدهورة أصلًا في الزاوية.

وحمّلت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا جميع التشكيلات المسلحة المتورطة في الاشتباكات المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن أي خسائر بشريةٍ أو أضرارٍ تلحق بالمدنيين وممتلكاتهم، مؤكدةً أن الصراع على النفوذ والسيطرة على المسارات اللوجستية ومحاولات فرض “الأمر الواقع” بقوة السلاح، أفعالٌ مُدانةٌ تُفقد مرتكبيها أي شرعية، وتضعهم أمام المساءلة الوطنية والدولية.

كما شددت المنظمة على أن السلطات التنفيذية والأجهزة الأمنية والعسكرية تتحمل المسؤولية القانونية المباشرة عن حماية المدنيين وضمان أمنهم، داعيةً إلى وقفٍ فوريٍّ وشاملٍ للأعمال العدائية، وإخلاء مدينة الزاوية من كافة المظاهر المسلحة، والشروع في خطواتٍ فعليةٍ لتفكيك التشكيلات غير المنضبطة، ودمج عناصرها داخل مؤسسات الدولة الرسمية وفق معايير مهنية ووطنية بعيدًا عن الولاءات الجهوية.

ودعت المنظمة جميع الأطراف إلى تغليب صوت العقل وتجنب تعريض المدنيين لمزيدٍ من تداعيات الصراعات المسلحة، مؤكدةً استمرارها في رصد وتوثيق كافة الانتهاكات المرتكبة خلال الاشتباكات الجارية، تمهيدًا لإحالتها إلى الجهات القضائية المختصة محليًّا ودوليًّا، بما يضمن عدم إفلات المتورطين من العقاب.

وتشهد مدينة الزاوية، الواقعة غرب العاصمة الليبية طرابلس، توتراتٍ أمنيةً متكررةً نتيجة الصراع بين مجموعاتٍ مسلحةٍ متنافسة، في ظلِّ تعقيدات المشهد الأمني الليبي واستمرار انتشار السلاح خارج إطار مؤسسات الدولة، الأمر الذي ينعكس بصورةٍ مباشرةٍ على الأوضاع الإنسانية وحياة السكان المدنيين.