منظمة حقوقية تدعو الاتحاد الأوروبي لتحمل مسؤولياته بشأن المهاجرين

طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، دول الاتحاد الأوروبي بتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية والإنسانية تجاه المهاجرين واللاجئين المستضعفين بالتوقف عن إعادتهم إلى البلاد.

وجددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا التأكيد على أن السياسات الأوروبية منافية للقيم الإنسانية وللقانون الدولي الإنساني، وستؤثر سلبا على واجبات الدول الأوروبية تجاه المهاجرين إلى أوروبا.

والسبت الماضي، سجلت منظمة رصد الجرائم في ليبيا مأساة جديدة بعد غرق مركب يحمل أكثر من 700 مهاجر قبالة سواحل اليونان، كان قد انطلق من مدينة طبرق شرق ليبيا.

ومنذ 14 يونيو تم الإعلان عن مصرع أكثر من 100 مهاجر غرقا حتى الآن، بينهم أطفال، حيث تتكرر هذه الحوادث المأساوية ضد المهاجرين دون وجود أي آليات فعالة لإنقاذ الأرواح في البحر.