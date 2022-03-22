منظمة رصد تستنكر حملة الخطف والاعتقالات التي تقوم بها قوات حفتر في سرت

استنكرت منظمة رصد الجرائم الليبية حملة الخطف والاعتقالات التعسفية والانتهاك بحق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي التي تشنها قوات حفتر في سرت.

وقالت المنظمة إنها رصدت اختطاف 6 مدنيين ما بين 19 و 20 مارس، من قبل مجموعة مسلحة تابعة قوات حفتر، موضحة أنّ على رأس المختَطَفين الملازم ناصر المهلهل الفرجاني، الذي اختطف من قبل مجموعة يستقلون سيارة نوع تويوتا هايلوكس بيضاء.

وذكرت المنظمة أن حملة الاختطاف جاءت على خلفية مشاركة بعض المختطفين في وقفة احتجاجية يوم 19 مارس ضد الانتهاكات التي قام بها حلف الناتو في سرت عام 2011، مؤكدة أنّه تم اختطاف أحدهم على خلفية مشاركته في لقاء حول إعادة إعمار سرت مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس.

وطالبت المنظمة بالكشف عن مصير جميع المختطفين وإخلاء سبيلهم فوراً دون قيد أو شرط، داعية النائب العام إلى ضرورة فتح تحقيق عاجل في هذه الحوادث ومحاسبة المسؤولين عنها.