منظمة رصد تطالب النائب العام بالتحقيق في وفاة مواطن على أيدي شرطة بنغازي

طالبت منظمة رصد الجرائم الليبية النائب العام الأربعاء، بفتح تحقيق في وفاة المواطن هاني المبروك الدرسي، متأثراً بحروق خطيرة تعرض لها إثر اقتحام عناصر من مركز شرطة سيدي خليفة منزله شرق مدينة بنغاري، في الـ23 من مارس الماضي.

وأوضحت المنظمة، وفق صفحتها الرسمية، أنّ مسلحين اعتقلوا الدرسي بالقوة مستندين على شكوى مقدمة ضده، مما تسبب في حريق بالمنزل بينما كان بداخله.

وأضافت المنظمة، بأن عناصر الشرطة امتنعوا عن نقل الضحية إلى المستشفى وظل محتجزا في سيارة أمام مركز الشرطة لمدة 3 ساعات تقريبًا، قبل أن ينقل إلى مستشفى الجلاء ببنغازي، ومن ثم إلى مستشفى الحروق بطرابلس، قبل أن يتوفى جراء مضاعفات الحروق.

وأكدت المنظمة أن هذه الحادثة تعد قتلا غير مشروع وانتهاكا لمنزل الدرسي، وعتقاله بدون إذن من النيابة، مجددة المطالبة بالعمل على محاسبة المسؤولين؛ لضمان عدم إفلاتهم من العدالة، وفق بيانها