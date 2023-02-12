منظمة رصد تُطالب بالحرية للشاعر طارق القذافي المختطف من مسلحين «حفتر»

جددت منظمة رصد الجرائم في ليبيا مطالبتها بالكشف عن مصير الشاعر طارق ذياب القذافي الذي اختطف في مدينة سرت من قبل مسلحين تابعين حفتر، وإخلاء سبيله دون قيد أو شرط.

وأشارت المنظمة إلى أن مصير الشاعر البالغ 36 سنة لا يزال مصيره مجهولا منذ 55 يوما، بعد اختطافه في 18 ديسمبر من قبل مسلحين من وسط المدينة على خلفية قصيدة تنتقد حصار منطقة بوهادي جنوب سرت.

ولفتت المنظمة إلى أن المواطن علي عبد الله القذافي ذو 24 سنة، لا يزال مختفيا قسريا منذ 165 يوما، بعد اختطافه من سرت في 30 أغسطس 2022، من قبل مسلحين تابعين لكتيبة طارق بن زياد.

وأضافت المنظمة أن المواطن أقتيد إلى سجن الكتيبة في بنغازي، داعية النائب العام والبعثة الأممية المستقلة لتقصي الحقائق بفتح تحقيق في مثل هذه الانتهاكات والعمل على محاسبة مرتكبيها.