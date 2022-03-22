منظمة سورية تكشف عن مرتزقة سوريين من بنغازي إلى سوريا لنقلهم إلى روسيا

كشفت منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة أنّ شركة أمنية سورية تعمل مع مجموعة فاغنر الروسية نقلت مرتزقة سوريين من بنغازي إلى سوريا، كخطوة أولى؛ من أجل نقلهم إلى روسيا للمشاركة في الحرب على أوكرانيا.

وأوضحت المنظمة أنّها تحصلت على شهادات أخرى، تفيد بصدور أوامر روسية جديدة بشأن تجهيز دفعة أخرى من المرتزِقة المقاتلين المتواجدين في ليبيا في الوقت الحالي، حتى يُنقلون لاحقاً إلى روسيا.

وأجرت المنظمة، مقابلة مع أحد المقاتلين، يعمل عنصر حراسة كان موجوداً في بنغازي، رفقة مجموعة من عناصر مجموعة فاغنر الروسية الذي قال إنّ الضابط الروسي المسؤول عنهم، جاء مكان حراستهم في بنغازي، وأبلغهم بأنهم سينقلون إلى منطقة عمليات أخرى دون تحديد اسمها أو هويّتها، حتى تبيّن لاحقاً أنها روسيا.

وبحسب المنظمة فإنّ المصدر أخبرهم بنقل 150 عنصرا سوريّا من بنغازي إلى سوريا ومنها إلى روسيا، إضافة إلى تجهيز دفعات جديدة لنقلها للقتال مع القوات الروسية في أوكرانيا.

وذكر مصدر آخر للمنظمة، أنّ معظم المقاتلين السوريين المتواجدين في ليبيا متخوّفون من الذهاب إلى أوكرانيا للقتال هناك؛ بسبب تخوّفهم من عدم حصولهم على تعويض مالي من قبل مسؤوليهم الروس، وبينما يحصلون أثناء تواجدهم على رواتبهم من خليفة حفتر مقابل تواجدهم في ليبيا.