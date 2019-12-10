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منظمة G1000 تشارك في أحياء اليوم العالمي للفساد

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 10 ديسمبر 2019 - 10:05
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مشاركة منظمة القيادات الشابة

شاركت منظمة القيادات الليبية الشابة ” مجموعة الألف G 1000 “أمس الإثنين  بالعاصمة طرابلس   في إحياء اليوم العالمي لمكافحة الفساد المنظم من طرف الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الذي احتضنه فندق كورنثيا بطربلس.

و تسعى منظمة القيادات الليبية الشابة بالتعاون مع الهئية و الجهات الحكومية و الخاصة  المختلفة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد الى اطلاق البرنامج السنوي 2020 لتعزيز دور الشباب في مجابهة الفساد }، و يتضمن البرنامج تدريب عدد 1000 شاب و فتاة من مجموع 100 بلدية منتشرة في جميع أنحاء ليبيا دون استثناء على طول العام في جدول زمني طيلة العام 2020  بشكل متواصل و مستمر .

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