منظومة الحساونه تؤكد استمرارها في العمل على تغذية كافة المدن الليبية

أعلنت غرفة التحكم الرئيسية بمنظومة الحساونه سهل الجفاره الاستمرار في أعمال تعبئة المسار الأوسط لتغدية مدن بن وليد وترهونة وسوق الخميس والهيره وصولاً إلى جميع مدن الجبل.

حيث ناشدت الغرفة جميع المدن والمشاريع الزارعية التعاون مع موظفي مشروع النهر الصناعي لإبقاء الصمامات مغلقة لاتمام أعمال التعبئة بنجاح.

هذا ووجهت غرفة التحكم التحية لشركة الكهرباء علي تعاونهم وجهودهم المتواصله من أجل تأمين التيار الكهربائي إلى حقول المياه، مُشيدةً بتعاون الحكماء والأعيان بالمنطقة الجنوبيه لحل أزمة الكهرباء والوصول إلى اتفاق بتزويد المدن والمناطق الجنوبيه والوسطى بشكل عادل ومرضي للجميع.