منظومة النهر الصناعي تفقد 92 بئراً بسبب أعمال التخريب والسرقة

أكد جهاز تنفيذ وإدارة النهر الصناعي تعرض أحد حقول آبار المياه لمنظومة الحساونه سهل الجفاره لهجوم من قبل مجموعة إرهابية مسلحه نتج عنه تدمير وتخريب وسرقة عدد أربعة آبار.

حيث أوضح الجهاز أن عدد الآبار المدمره والخارجه عن الخدمه وصل إلى 92 بئر.

هذا وتأتي الإعتداءات من قبل المجموعات الإرهابيه المسلحه في ظل غياب تام لحمايه هذه الأبار الاستراتيجيه والحيويه المغذيه لمدن الساحل الغربي ومدن جبل نفوسه ومدينة الشويرف والمناطق المحيطه وتردي الوضع الأمني بالمنطقة.

وكانت إدارة النهر الصناعي قد ناشدت عدة مرات السلطات التشريعية والتنفيذية لحماية هذه الحقول ومكونات مشروع النهر الصناعي منبهة خطورة هذه الاعتداءات التي ستكون سبباً في إيقاف الامداد المائي.