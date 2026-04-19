منظومة «منحة الزوجة والأولاد».. كل ما تحتاج معرفته للتسجيل

كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية عن إطلاق منظومة إلكترونية متكاملة خاصة بمنحة الزوجة والأولاد لعام 2026، في خطوة تعكس تحولاً رقمياً واسعاً في قطاع الخدمات الاجتماعية، وتهدف إلى تسهيل إجراءات التسجيل والاستعلام للمواطنين عبر الإنترنت أو باستخدام رموز QR، وفق إعلان رسمي صدر في 19 ابريل 2026.

وتندرج هذه المبادرة ضمن توجه حكومي لتحديث آليات توزيع الدعم النقدي، بما يضمن وصوله إلى مستحقيه بكفاءة وشفافية، ويقلل من التعقيدات الإدارية المرتبطة بالإجراءات التقليدية.

مشروع وطني لتعزيز الحماية الاجتماعية

تأتي هذه المنظومة ضمن برنامج وطني تنفذه وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، التي تُعد أول إطار متكامل يستهدف تطوير منظومة الدعم في ليبيا.

وتركز الاستراتيجية على دعم الأسر محدودة الدخل والفئات الأكثر احتياجاً، وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي لتشمل شرائح جديدة، إلى جانب تحسين جودة الخدمات وربطها بالتحول الرقمي، بما يحقق توزيعاً أكثر عدالة للموارد الحكومية.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوات تأتي استجابة للتحديات الاقتصادية التي تواجه الأسر الليبية، وضمن جهود توفير دعم مستدام يعزز الاستقرار المعيشي.

آلية صرف منتظمة لمنحة الأبناء

تُعد منحة الأبناء من أبرز برامج الدعم المالي التي تعتمد عليها آلاف الأسر، حيث أوضحت الوزارة أن صرفها يتم بشكل دوري كل ثلاثة أشهر.

وتُحوّل الدفعات بعد منتصف الشهر التالي بصورة آلية، دون حاجة المستفيد لاتخاذ أي إجراء إضافي، في إطار تبسيط الإجراءات وضمان انتظام الصرف.

كما أشارت إلى أن تسجيل المواليد الجدد لا يتطلب إدخالهم في المنصة، باستثناء الابن الأول، الذي يجب تسجيله فور إضافته في مصلحة الأحوال المدنية.

بطاقة إيفاء.. دعم مباشر للنساء

ضمن برامج الحماية الاجتماعية، توفر الوزارة بطاقة “إيفاء” كأداة دعم مالي مخصصة لفئات من النساء، خاصة غير العاملات أو اللواتي لا يمتلكن دخلاً ثابتاً.

وحددت الوزارة شروط الاستفادة من البطاقة، والتي تشمل بلوغ المتقدمة 18 عاماً على الأقل أو أن تكون متزوجة، وألا تكون مستفيدة من مرتب حكومي أو معاش ضماني.

وأتاحت التسجيل في هذه الخدمة عبر المنصة الإلكترونية أو من خلال الرسائل النصية، لتوسيع نطاق الوصول للفئات المستهدفة، وفق موقع المشهد.

استمرار منحة الزوجة والبنات

أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية استمرار صرف منحة الزوجة والبنات فوق 18 سنة، التي انطلق العمل بها مطلع عام 2022، مع التزام الحكومة بمواصلة هذا البرنامج ضمن خطط الحماية الاجتماعية المعتمدة.

بيانات أساسية لضمان دقة التسجيل

يتطلب التسجيل في المنظومة إدخال بيانات أساسية للتحقق من هوية المستفيد، تشمل الرقم الوطني، رقم القيد، ورقم الهاتف المرتبط بالرقم الوطني، إضافة إلى إدخال رمز تحقق يُرسل عبر رسالة نصية.

وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية بيانات المواطنين ومنع أي محاولات تسجيل غير قانونية أو ازدواجية في الاستفادة.

المستندات المطلوبة ووظيفتها

تعتمد المنصة بشكل رئيسي على البيانات الرقمية، إلا أن بعض المعلومات الأساسية تلعب دوراً محورياً في عملية التحقق، حيث يثبت الرقم الوطني هوية المستفيد، بينما يربط رقم القيد البيانات بسجلات الأحوال المدنية، ويُستخدم رقم الهاتف لاستلام رموز التحقق والإشعارات المتعلقة بالخدمة.

الروابط الرسمية للتسجيل والاستعلام

أتاحت وزارة الشؤون الاجتماعية مجموعة من الروابط الرسمية لتسهيل الوصول إلى الخدمات:

رابط التسجيل في منحة الأبناء

https://wcsg.gate.mosa.ly/

رابط الاستعلام عن منحة الأبناء

https://mch.services.mosa.ly/

رابط التسجيل في بطاقة إيفاء

https://register.gate.mosa.ly/

رابط الاستعلام عن بطاقة إيفاء

https://mwd.services.mosa.ly/

كما يمكن استخدام رموز QR المخصصة لكل خدمة للدخول المباشر دون الحاجة لكتابة الروابط.

خطوات التسجيل عبر المنظومة

حددت الوزارة خطوات واضحة للتسجيل، تبدأ بالدخول إلى الرابط المناسب، ثم إدخال الرقم الوطني ورقم الهاتف المرتبط به، يلي ذلك استلام رمز تحقق عبر رسالة نصية وإدخاله لتأكيد الهوية، قبل استكمال تعبئة البيانات المطلوبة بدقة.

هذا ويمثل إطلاق منظومة منحة الزوجة والأولاد جزءاً من مسار أوسع تتبناه الدولة الليبية لتحديث الخدمات الحكومية، خاصة في قطاع الحماية الاجتماعية، الذي يشهد تحولاً نحو الرقمنة بهدف تحسين الكفاءة والشفافية.

وتعكس هذه الخطوة توجهاً استراتيجياً نحو بناء نظام دعم أكثر شمولاً واستدامة، في ظل التحديات الاقتصادية، مع التركيز على ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بسهولة ووضوح.