منعا لحدوث صدام حول النفط.. «بن قدارة» يتحدث عن ضرورة التنسيق بين الحكومتين

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، إنّه من المهم وجود تفهم وتنسيق بين الحكومتين في سرت وطرابلس حتى لا يكون هناك صدام يجر إلى استعمال النفط كأداة.

بن قدارة وفي مقابلة مع قناة الحرة الأمريكية ذكر أنّه يعتقد أنّ هناك تعهدات صريحة بألا يتم اللجوء إلى إيقاف النفط، وأنا شخصيا سمعت هذه التعهدات من الأطراف المعنية.

وتابع بن قدارة، أنّه يتعهد بأن تكون المؤسسة مهنية مهمتها التطوير وزيادة الإنتاج والالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، مبينا أنّ الحل لمشكلة تكرار الأزمات في القطاع النفطي هو أن يتم تحييد القطاع وإبعاده عن الصراع السياسي.

وحول الإنتاج النفطي، توقع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الوصول لقدرة 1.2 مليون برميل، لافتا إلى أنّ المؤسسة لديها خطة لرفع الإنتاج حتى 3 ملايين برميل يوميا.