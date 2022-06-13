منعا لمواجهة عسكرية.. «السيسي»: القاهرة تبذل جهدا للحفاظ على الهدنة

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إنّ القاهرة تبذل جهدها للحفاظ على الهدنة في ليبيا وعدم التصعيد لاقتتال عسكري مرة أخرى.

وأوضح السيسي خلال لقائه مع الإعلاميين، على هامش افتتاحه مجمع الإنتاج الحيواني أنّهم هتمون بالملف الليبي وأن لا يحدث اقتتال داخلي مشيرا إلى وجود انفراجة حقيقية لليبيا.

وأدرف السيسي «نحافظ على حد أدنى، ألا تطور الأمور وتتصاعد، ولو كنا غير قادرين على حل المسألة من خلال المسار الدستوري ومباحثات 5+5، ومساعدة الأشقاء في ليبيا يتفهمون أن مصلحة ليبيا أكبر من أي مصلحة أخرى، فيجب ألا يحدث تصاعد لمواجهة عسكرية».

وأعرب السيسي عن دعمه لجولات المسار الدستوري ومباحثات اللجنة المشتركة 5+5 وسنساعد الأشقاء في ليبيا أن يتفهموا أن مصلحة ليبيا أكبر من أي مصلحة أخرى.