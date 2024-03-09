منع توزيع مجلة «ماريان» الفرنسية في المغرب بسبب رسم مسيئ للنبي الكريم

منعت السلطات المغربية توزيع مجلة “ماريان” الفرنسية بسبب رسم “كاريكاتير” يسئ للنبي الكريم.

ونقل موقع “le360” المغربي عن مصدر حكومي قوله، أن العدد الصادر بتاريخ 29 فبراير من المجلة منع من التوزيع بسبب “رسم كاريكاتوري للنبي الكريم محمد، يتضمن بعض العناوين التي ترمي إلى تشويه الصورة أو حتى تلطيخها بهدف تحقيق المزيد من المبيعات”.

وبحسب السلطات المغربية فإن عدد المجلة يستخف بموضوع ” أساسي وحساس” لأكثر من 1.5 مليار مسلم في العالم” كما أن “توقيت نشر الكاريكاتير، عشية شهر رمضان المبارك، يزيد من خطورة هذا الفعل”.

ويسمح قانون الصحافة والنشر في المغرب بمنع توزيع المنشورات الأجنبية إذا تضمنت إساءة للدين الإسلامي.

وتنص المادة 31 من قانون الصحافة والنشر، على أنه “يجوز عدم الترخيص بتوزيع المطبوعات الأجنبية والمطبوعات الدورية الأجنبية (..) إذا كانت تتضمن إساءة للدين الإسلامي”.

وتوزع المجلة بانتظام في المغرب على غرار باقي المجلات والصحف الفرنسية، وهذه هي المرة الأولى التي يتم منع عدد من التوزيع بالمملكة.

ويمتلك المجلة الملياردير التشيكي دانييل كريتينسكي، وتديرها ناتاشا بولوني، التي قال الموقع المغربي إن زملاءها يصنفونها في خانة “المحافظين الجدد”.

ولم يصدر أي تعليق من المجلة حتى الآن عن قرار السلطات المغربية بمنع توزيع عددها الأخير.