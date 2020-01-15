منع حفيدة الملكة إليزابيث زارا تيندال من القيادة لمدة 6 أشهر

حفيدة الملكة إليزابيث ارتكبت مخالفات كثيرة [انترنت]

حتى أبناء الأمراء والأميرات لا يسلمن من المخالفات المرورية، وتطبق عليهن القوانين مثل باقي السائقين العاديين في بريطانيا، ولم يحمِ زارا تيندال، ابنة الأميرة آن وحفيدة الملكة إليزابيث الثانية، صلة قرابتها الملكية حين ضبطت وأوقفت بتهمة تجاوز السرعة القانونية، وقيادة سيارتها “لاند رينج روفر” بسرعة 91 ميلاً في الساعة بالقرب من منزلها بمنطقة “كوتسوولدز”.

ارتكبت مخالفات كثيرة في 3 سنوات

وزارا تيندال، نجمة الفروسية البريطانية الشهيرة البالغة من العمر 38 عاماً، حاصلة بالفعل على مخالفات وتسع نقاط على رخصة قيادتها الخاصة جراء مخالفات مرورية سابقة ارتكبتها خلال الثلاث السنوات الماضية، وفقاً لصحيفة “مترو” البريطانية.

ولم تحضر زارا، زوجة مايك تيندال نجم منتخب إنجلترا للرجبي، جلسة المحكمة المرورية لتواجدها في أستراليا، وحكم القضاة يوم الأربعاء 8 يناير الجاري بمنعها من القيادة لمدة 6 أشهر كاملة، وحصلت على 4 نقاط على رخصتها لتضاف لتسع نقاط سابقة، وبهذا يصل مجموع نقاطها السلبية على رخصتها إلى 13 نقطة، كما تمت مخالفتها مرورياً بقيمة 817 جنيهاً أسترلينياً، واجبة الدفع فوراً.

ومن خلال محاميها، أقرت زارا تيندال في المحكمة بأنها مذنبة لتجاوزها السرعة القانونية وقيادتها بسرعة تتجاوز الـ70 ميلاً في الساعة، يوم 6 نوفمبر الماضي.

وتقوم شرطة غلوستر شير في إطلاق دوريات تصيد بها كل مخالفي السرعة القانونية على امتداد طرق طويلة المسافات، ويتم ضبط وإيقاف المئات من السائقين والسائقات سنوياً.

وقال باري واربورتون، محامي زارا تيندال، الحاضر نيابةً عن موكلته زارا تيندال، وموكل بالحديث عنها، لهذا لا تعتبر غائبة عن حضور جلسة محاكمتها المرورية إطلاقاً.

وأضاف واربورتون، أنه نصح زارا تيندال بعدم القيادة في أستراليا بعد منعها من القيادة في بريطانيا لمدة 6 أشهر؛ لأنّ ذلك سيؤثر على تأمينها الخاص.