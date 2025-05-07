منع دخول السعودية 10 سنوات.. مصر تشدد عقوبة المتسللين إلى الحج دون تصريح

طالبت وزارة الخارجية المصرية الراغبين في أداء الحج بالالتزام بالضوابط التي أصدرتها السلطات السعودية، وعدم السفر للحج بدون تصريح رسمي، مؤكدة أنه سيتم ترحيل المخالفين من القادمين والمقيمين المتسللين إلى الحج، ومنعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات.

وناشدت الخارجية المصرية كافة المواطنين المصريين الزائرين والمقيمين في السعودية بضرورة الالتزام التام بقواعد الحج المطبقة من السلطات السعودية، تجنبًا للوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية، والتعرض للعقوبات.

كما ذكرت الوزارة أنه سيتم معاقبة كل من يقوم أو يحاول إيواء حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها في أي مكان مخصص للسكن، أو التستر عليهم، أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بدءًا من اليوم الأول من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ14 من شهر ذي الحجة. وأكدت أن الغرامات ستتعدد بتعدد الأشخاص المخالفين الذين يتم إيواؤهم أو التستر عليهم أو تقديم المساعدة لهم.

في السياق ذاته، أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج أنه سيتم الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة وسيلة النقل البري التي ثبت استخدامها في نقل حاملي تأشيرات الزيارة إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال المدة المحددة.

وكان وزير السياحة المصري، شريف فتحي، قد أكد أن هناك تنسيقًا كاملًا بين مصر والسعودية لمواجهة مافيا الحج بدون تصريح. وقال في تصريحات لـ”العربية.نت” و”الحدث.نت” إن هناك قنوات شرعية للتعامل مع تنظيم الحج والعمرة وكل الزيارات الخاصة، مضيفًا أن كل من يتبع الطرق الشرعية والقانونية في تأدية فريضة الحج وكذلك العمرة فهو في حماية الدولة والوزارة.

وأشار الوزير المصري إلى أن الوزارة قادرة على حماية الحجاج الذين يتم تسفيرهم عبر الكيانات الشرعية والمعتمدة، أما الراغبون في الحج الذين يلجؤون إلى “الكيانات غير المعتمدة” فهم خاسرون. وشدد على ضرورة فرض عقوبات على المخالفين.

يذكر أن السلطات المصرية واصلت حملاتها المكثفة لضبط مافيا شركات الحج المخالفة في البلاد، حيث نجحت وزارة الداخلية المصرية في ضبط أكثر من 3 آلاف شركة غير قانونية، بالإضافة إلى سماسرة ومحتالين يمارسون النصب على الراغبين في الحج بدون تصريح، فيما تواصل حملاتها لملاحقة آلاف آخرين.