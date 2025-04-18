منع مئات المصريين من السفر إلى السعودية.. ما السبب؟

أعلنت الشركة المصرية للمطارات عن “سبب إلغاء سفر العديد من الركاب والمعتمرين ومنعهم من دخول المطارات”.

وأكدت الشركة أن “منع الركاب القادمين على متن إحدى شركات الطيران الخاصة من دخول مطار سفنكس الدولي يأتي استجابة لقرارات السلطات السعودية التنظيمية للاستعداد لموسم الحج لعام 1446هـ / 2025م”.

وأوضحت أن “القرارات تضمنت وقف دخول حاملي تأشيرات العمرة ابتداءً من 13 أبريل وتأشيرات الترانزيت من 16 أبريل، مما أدى إلى إيقاف سفر حاملي هذه التأشيرات من جميع المطارات المصرية إلى السعودية”.

وبحسب الشركة، “بالنسبة للرحلة رقم (XY588) التابعة لشركة “فلاي ناس” المتجهة إلى جدة، سمح بسفر 39 راكبًا يحملون تأشيرات تتماشى مع الضوابط الجديدة، بينما لم يُسمح لـ130 راكبًا بالسفر بسبب حملهم تأشيرات لم تعد صالحة. هذا الأمر أثار استياء الركاب وتقدموا بشكاوى ضد شركة الطيران”.

وأضافت الشركة أن “سلطة الطيران المدني المصري تتابع الموضوع وتتحقق من الملابسات بالتنسيق مع السلطات السعودية لاتخاذ الإجراءات اللازمة”.

وأكدت إدارة مطار سفنكس الدولي أن “حركة السفر والوصول تسير بشكل طبيعي دون أي عوائق”.

ودعت الشركة “جميع المسافرين إلى التأكد من نوع وصلاحية التأشيرة قبل الذهاب إلى المطارات وضرورة متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن شركات الطيران ومكاتب الحجز المعتمدة للحصول على المعلومات الدقيقة والمحدثة”.

وفي سياق متصل، “علقت شركة ميناء القاهرة الجوي على منع سفر عدد من الركاب على متن رحلات شركة “فلاي أديل” المتجهة إلى جدة والمدينة المنورة. فقد أكدت الشركة سفر 9 ركاب ومنع 174 على الرحلة الأولى إلى جدة، بينما سمح بسفر 23 راكبًا ومنع 104 على الرحلة الثانية إلى المدينة المنورة”.

كما أشارت إلى “منع عدد من ركاب “فلاي ناس” من السفر، حيث سُمح لـ167 بالسفر بينما مُنع 264 راكبًا آخرين على 3 رحلات متجهة إلى السعودية”.

وأكدت الشركة على “أهمية التحقق من التأشيرات والتواصل مع شركات الطيران قبل التوجه للسفر إلى المملكة”.