منفذ جديد بين سوريا ولبنان.. اتفاقات لتبادل الغاز مع الأردن

أعلنت سوريا افتتاح منفذ جسر قمار الحدودي مع لبنان في ريف حمص، في خطوة تهدف إلى تعزيز حركة التنقل وتسهيل التبادل التجاري بين البلدين، ضمن مساعٍ لتطوير جاهزية المنافذ الحدودية وتحسين انسيابية العبور.

وذكرت وكالة سانا أن مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش، ومدير شؤون المسافرين عبد الله شماط، أشرفا على افتتاح المنفذ رسميًا، مع بدء حركة العبور في الاتجاهين بعد استكمال الإجراءات التشغيلية والتنظيمية.

وجرى اعتماد آليات مبسطة في إجراءات التدقيق لتقليل زمن الانتظار، إلى جانب توفير خدمات إرشادية وتنظيمية داخل المعبر، مع تعزيز الجاهزية الأمنية والخدمية بما يتناسب مع حجم الحركة المتوقع.

وفي المقابل، كانت وزارة الأشغال اللبنانية قد أنهت تجهيز المنفذ من الجهة اللبنانية، بما يشمل الجسر والساحات، بهدف ضمان السلامة وتنظيم حركة العبور بين الجانبين.

ويأتي إعادة تشغيل المنفذ بعد توقفه منذ عام 2024، إثر تدمير الجسر نتيجة قصف استهدف عددًا من المعابر الحدودية بين لبنان وسوريا، ما أدى إلى تعليق الحركة عبره خلال الفترة الماضية.

وفي سياق متصل بالتعاون الإقليمي، أعلن وزير الطاقة الأردني صالح الخرابشة خلال اجتماع ثلاثي مع نظيريه السوري واللبناني إنجاز الأعمال الفنية وتوقيع العقود الخاصة بمشاريع التعاون في قطاع الغاز، إضافة إلى إعداد دراسات لإصلاح شبكات نقل الغاز.

وأوضح أن الأردن سيستفيد من بنيته التحتية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال وإعادة تحويله إلى حالته الغازية، قبل نقله إلى سوريا عبر خط الغاز العربي، في إطار تعاون إقليمي متكامل في قطاع الطاقة.

من جهته، أكد وزير الطاقة السوري محمد البشير أن تزويد سوريا بالغاز عبر الأردن أسهم في دعم استقرار الشبكة الكهربائية، مع الإشارة إلى خطط لإعادة تفعيل مشاريع الربط الكهربائي مع الأردن ولبنان، حيث أصبحت أربعة خطوط جاهزة من الجانبين السوري واللبناني.

كما أشار إلى توقعات بارتفاع إنتاج سوريا من الغاز الطبيعي إلى نحو 15 مليون متر مكعب يوميًا بحلول نهاية عام 2026، مقارنة بمستويات أقل حاليًا، في إطار جهود تحسين قطاع الطاقة.

بدوره، شدد وزير الطاقة والمياه اللبناني جوزيف صدي على أن التعاون الثلاثي بين الأردن وسوريا ولبنان يشكل ركيزة أساسية لإعادة بناء قطاع الطاقة اللبناني على أسس أكثر كفاءة واستدامة، سواء في إنتاج الكهرباء أو تأمين مصادر طاقة أقل كلفة.

ولفت إلى أن مشروع الربط الكهربائي يمثل خطوة محورية، مع وجود عمل مشترك لتسريع إنجازه خلال الفترة المقبلة.

وكانت الدول الثلاث قد وقعت في يناير 2026 اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي عبر الأراضي الأردنية إلى سوريا، بهدف دعم قطاع الكهرباء وتقليل العجز في الطاقة، في حين بدأت دمشق بالفعل استلام كميات يومية من الغاز لتوليد الكهرباء ضمن اتفاقات دعم الطاقة.

وتعود مشاريع الربط الكهربائي بين الدول الثلاث إلى عام 2001 قبل أن تتوقف في عام 2012، ثم جرت محاولات لاحقة لإعادة تفعيلها، إلا أن تحديات التمويل والبنية التحتية أخرت تنفيذها حتى مراحل متقدمة من الترتيب الحالي.

ويعكس افتتاح المعبر والتحركات في ملف الطاقة توجهًا إقليميًا متزايدًا نحو إعادة ربط البنى التحتية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين سوريا ولبنان والأردن.