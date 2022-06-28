منفردة بموقفها.. الإمارات تُعرقّل تعيين مبعوث أممي جزائري إلى ليبيا

كشفت صحيفة لوفيغارو الفرنسية عن عرقلة الإمارات خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي مقترحا للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتعيين وزير الخارجية الجزائرية الأسبق صبري بوقادوم مبعوثا خاصا إلى ليبيا.

وقالت الصحيفة إنّ غانا وفرنسا طالبتا بملء المنصب الشاغر منذ نوفمبر الماضي في أقرب وقت ممكن، موضحة أنّ المجلس ومنذ الخريف كان يجدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لفترات قصيرة من بضعة أشهر، بسبب عدم قدرة المجلس على الاتفاق على مبعوث جديد، في حين تنتهي ولاية البعثة في 31 يوليو القادم.

وأشارت الصحيفة الفرنسية أنّ الأمين العام للأمم المتحدة اقترح في الأسبوع الماضي، بعد عدة محاولات فاشلة، على أعضاء المجلس 15 اسم صبري بوقادوم.

وقال دبلوماسي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة فرانس برس إنّ الإمارات العربية المتحدة فقط هي التي رفضت، وبحسب عدد من الدبلوماسيين الآخرين، أوضحت أبو ظبي أنّ دولا عربية وأحزابا ليبية أعربت عن معارضتها لتعيين الدبلوماسي الجزائري.