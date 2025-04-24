منها إلغاء الوقت الإضافي.. تغييرات محتملة في دوري أبطال أوروبا

“يبحث الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” إدخال ثلاثة تعديلات رئيسية على نظام دوري أبطال أوروبا اعتبارًا من الموسم المقبل، وذلك لتعزيز التنافسية وتلبية متطلبات الأندية واللاعبين”، وفقًا لصحيفة “بيلد”.

وبحسب الصحيفة، “التغيير الأول يتمثل في منح الفرق التي تحقق أداءً أفضل خلال مرحلة الدوري ميزة اللعب على أرضها في مباريات الإياب بالأدوار الإقصائية، استجابة لقلق بعض الأندية مثل أرسنال من خوض مباريات الإياب خارج ملعبها”.

أما التغيير الثاني “فيشمل إلغاء الوقت الإضافي خلال الأدوار الإقصائية، حيث سيتم الانتقال مباشرة إلى ركلات الترجيح لتحديد الفائز، بهدف تقليل الضغط البدني على اللاعبين والحفاظ على سلامتهم”.

والتغيير الثالث “يتعلق بمنع المواجهات بين الأندية المنتمية لنفس المسابقة المحلية في مرحلتي الدوري ودور الـ16، وهو تعديل يهدف إلى ضمان تنوع المنافسة وتقليل المواجهات المحلية المكررة في المراحل الأولى”.

ومن المتوقع أن “يناقش “يويفا” هذه المقترحات قريبًا، ومن المحتمل أن تدخل حيز التنفيذ بداية من الموسم المقبل، مما سيؤثر بشكل كبير على شكل البطولة وآليات تأهل الفرق”.