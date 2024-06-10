منها التاكسي الطائر.. تنفيذ 32 تجربة تقنية في موسم الحج (فيديو)

نفذت قوات الدفاع المدني السعودي، “فرضية تعطل بوابات بمحطة قطار مزدلفة (2)، وتم تنفيذ الإخلاء وخطط المواجهة والإسناد والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات كافة”.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، تعمل القوات كل عام على تنفيذ العديد من الفرضيات في الحج، لتحقيق الجاهزية المثلى لأمن وسلامة الحجاج، والتعامل مع أي حدث طارئ.

إلى ذلك، كشفت السعودية عن تقنيات حديثة سوف تستخدم في مكة المكرمة لهذا العام لخدمة الحجاج.

وكشف المهندس صالح الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي، “عن 32 تجربة تقنية سيتم تطبيقها في موسم حج هذا العام، منها 17 تقنية جديدة تتنوع بين تجارب التاكسي الطائر وتوصيل الطلبات وغيرها من الخدمات المتنوعة، مؤكداً استمرار منظومة النقل في تقديم التجارب الجديدة وتوظيف التقنيات الحديثة لخدمة ضيوف الرحمن”.

وأشار الوزير الجاسر، “إلى التجربة الجديدة التي ستطبق للمرة الأولى فيما يتعلق بالطرق، والمتمثلة في خلط المطاط مع الخلطة الإسفلتية في طريق المشاة الرئيسي لتعزيز الراحة والسلامة لضيوف الرحمن، والتوسع في استخدام تقنية الطلاء الأبيض الذي أسهم في تخفيض درجات الحرارة لأكثر من 15 درجة مئوية، ونشرها في أكثر من موقع، ومنها المنطقة المحيطة بمسجد نمرة في عرفات”.

وبيّن أن “موسم الحج سيشهد كذلك استخدام موسع لتقنية «الدرون» لفحص وتقييم شبكة الطرق باستخدام المسح الحراري، مضيفاً أن موسم الحج هو موسم تكاملي، والجميع يعمل كفريق واحد لخدمة حجاج بيت الله الحرام”.