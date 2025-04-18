منها الخطف والسرقة.. سجن متهمَين بقضايا جنائية خطيرة

أصدرت محكمة جنايات طرابلس حكماً “بإدانة متهمَين في قضية جنائية خطيرة، بعد أن ثبت انخراطهما في عصابة إجرامية مارست أفعالاً منافية للأخلاق، واقترنت جرائمهم بالخطف، والسرقة بالإكراه، والحرابة”.

وبحسب بيان مكتب النائب العام، شملت الجرائم التي تورط فيها المتهمان “الاعتداء على حرية وسلامة امرأة في مدينة الزاوية، حيث أقدما على خطفها واغتصابها، وتصويرها في أوضاع غير لائقة بهدف ابتزازها”.

وجاء في البيان “أن المحكمة قضت بسجن المتهم الأول لمدة 21 سنة وشهر واحد، فيما حكمت على المتهم الثاني بالسجن لمدة 11 سنة، مع حرمان كلي ودائم لكلا المحكوم عليهما من حقوقهما المدنية”.

وأكدت النيابة العامة “أنها مستمرة في ملاحقة المتورطين في مثل هذه الجرائم الخطيرة، بما يضمن حماية المجتمع وصون الحقوق والحريات”.