منها تونس والجزائر.. المغرب يفرض «تأشيرة إلكترونية» على 8 دول

قرر المغرب فرض تأشيرة إلكترونية مؤقتة على ثماني دول، بينها الجزائر وتونس، إضافة إلى بوركينا فاسو، الرأس الأخضر، الغابون، النيجر، وتوغو، بالتزامن مع اقتراب موعد نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 المنظمة في البلاد.

وتقام البطولة في الفترة من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026 في ست مدن مغربية هي: الرباط، الدار البيضاء، مراكش، أغادير، فاس، وطنجة. وجاءت قرعة البطولة مقسمة إلى ست مجموعات، يتأهل منها أول وثاني كل مجموعة، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثالث، إلى دور الـ16.

وتضم المجموعات المنتخبات التالية:

المجموعة الأولى: المغرب، مالي، زامبيا، جزر القمر

المجموعة الثانية: مصر، جنوب أفريقيا، أنغولا، زيمبابوي

المجموعة الثالثة: نيجيريا، تونس، أوغندا، تنزانيا

المجموعة الرابعة: السنغال، جمهورية الكونغو الديمقراطية، بنين، بوتسوانا

المجموعة الخامسة: الجزائر، بوركينا فاسو، غينيا الاستوائية، السودان

المجموعة السادسة: كوت ديفوار، الكاميرون، الغابون، موزمبيق

وأكد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي، أن النسخة الـ35 من كأس أفريقيا ستكون “الأكثر نجاحاً وإثارة في تاريخ البطولة”.