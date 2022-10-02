منها خط غاز في ليبيا.. إيطاليا ترفع مستوى الحماية للخطوط التي تنقل لها الغاز

قال موقع إيتاميل رادار الإيطالي إنّ إيطاليا رفعت مستوى الحماية في مختلف المنشآت التي تنقل الغاز إلى إيطاليا، بعد الهجمات على خطوط أنابيب «نوردستريم» التي تقوم بتوصيل الغاز الروسي إلى أوروبا الغربية.

وأوضح إيتاميل رادار أنّ هناك 3 خطوط أنابيب غاز تحت المراقبة من قبل البحرية الإيطالية وهي «تراسميد» الذي يربط الجزائر عبر تونس، و«غرينستريم» الذي ينقل الغاز من ليبيا، وخط «تاب» الذي يؤمن تدفق الغاز من أوروبا الشرقية ويمر تحت البحر الأدرياتيكي، بالقرب من قناة أوترانتو بين سواحل بوليا الإيطالية وألبانيا.

ونقل الموقع الإيطالي عن مصادر صحفية قولها، إنّ البحرية الإيطالية تتحرك في عدة اتجاهات لحماية هذه البنية التحتية؛ حيث سيتم استخدام كاسحات ألغام من فئة كاسحة الألغام الساحلي رقم 54 في لا سبيتسيا لحماية قاع البحر حيث تمر خطوط الأنابيب، كما سيتم استخدام عدد من الفرقاطات الموجودة في قاعدة «سيغونيلا» بصقلية.