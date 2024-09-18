منها عرب.. السعودية تمنع زواج مواطنيها من عدّة دول!

أصدرت الحكومة السعودية قوانين ولوائح تنظم زواج المواطنين السعوديين، سواء كانوا رجالا أو نساء، من جنسيات عربية وأجنبية.

ووفقا لصحيفة “دليل السعودية”، “تأتي هذه القوانين في إطار حرص المملكة العربية السعودية على تنظيم العلاقات الأسرية والتماشي مع العادات والتقاليد المحلية”.

وبحسب الصحيفة، “تتضمن هذه القوانين ضوابط صارمة تتطلب موافقة السلطات السعودية قبل إتمام الزواج من طرف أجنبي، وحددت السعودية مجموعة من الدول التي يمنع الزواج من مواطنيها داخل المملكة أو خارجها، سواء كان الزواج للرجل أو المرأة السعودية، مع فرض عقوبات صارمة من يخالف هذه القوانين”.

ووفق الصحيفة، “تضم القائمة الدول التي تمنع السعودية الزواج منها جنسيات معينة، معظمها غير عربية، وقد جاءت هذه القوانين وفقا لآخر التعديلات الحكومية في هذا الشأن، وتشمل الجنسيات المحظورة على السعوديين الآتي:

بنغلاديش: لا يسمح لأي مواطن سعودي بالزواج من شخص يحمل الجنسية البنغلاديشية.

باكستان: يمنع الزواج من باكستانيين، سواء كان الزواج للرجل السعودي أو المرأة السعودية.

برما: تحظر السلطات الزواج من أشخاص يحملون الجنسية البرماوية.

وأضافت الصحيفة: “أما بالنسبة للدول العربية فقد تم تحديد المغرب كالدولة الوحيدة التي يفرض عليها شروط إضافية، وإذا رغب المواطن السعودي أو المواطنة السعودية في الزواج من مغربي أو مغربية، يجب تقديم ما يثبت خلو الشخص من أي قضايا جنائية”.

ووفق الصحيفة، “في حال مخالفة القوانين والزواج من جنسيات محظورة، يواجه المخالفين العقوبات التالية:يحال المواطن السعودي إلى ديوان المظالم لمحاكمته وتأديبه، ولن يتمكن المخالف من توثيق زواجه في الجهات السعودية المختصة، وإذا كانت الزوجة الأجنبية أو الطرف غير السعودي مقيماً في المملكة، سيتم ترحيله فوراً، أما إذا كان غير مقيم، فسيحظر من دخوله السعودية، ولن يسمح له حتى بالزيارة”.