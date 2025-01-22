منها قطر.. «ترامب» يتجّه لفرض عقوبات ضد مجموعة دول

أكد مايك إيفانس، وهو مستشار مقرب من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن “ترامب” سيفرض عقوبات ضد كل دولة تؤيد حركة حماس، بما في ذلك قطر”.

وقال إيفانس، في مقابلة مع قناة “i24NEWS” الإسرائيلية، إن “الرئيس الأمريكي الجديد سيمنح إسرائيل الإذن بإنهاء عملها في غزة بقبضة ثقيلة ومن دون قيود، إذا انتهك اتفاق تبادل الأسرى في المرحلة الثانية”.

وأضاف أن “إدارة ترامب ستقيم صندوقاً “لا سيطرة للفلسطينيين عليه”، وسيديره تحالف يشمل مصر والسعودية وسيشمل هذا تطبيع مع إسرائيل”.

وأكد أن “التطبيع الإسرائيلي- السعودي سيكون خلال هذا العام”، مشيراً أيضاً إلى أنّه “سيكون هناك ضم في الضفة الغربية”.

ولفت إيفانس إلى أن “ترامب لن يرسل جنوداً من أجل القتال في الشرق الأوسط”، مشددا في الوقت ذاته على أنّه “سيعطي إسرائيل كل ما تحتاج إليه”.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، أن هجوم حركة “حماس” على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، لم يكن ليحدث لو كان موجودا في الحكم.

وقال ترامب، في تصريحات من المكتب البيضاوي، إنه “ليس واثقاً من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مشددا على ضرورة إعادة بناء غزة بطريقة مختلفة لأن موقعها على البحر يمنحها مميزات”.

وأضاف: “غزة مدمرة بالكامل ويجب إعادة بنائها وربما نساعد في ذلك لأننا رأينا صورا للدمار الهائل هناك”، مؤكدا أنه تم قتل معظم قيادات “حماس” في غزة.