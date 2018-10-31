«منى قبلة» حلم بالدكتوراه انتهى بعملية انتحارية!

كشفت والدة الفتاة الانتحارية التي قضت في تفجير انتحاري وسط العاصمة التونسية، خلف 20 جريحاً، أن ابنتها كانت فريسة الإرهاب الذي أعدها لتكون أول انتحارية في البلاد.

حيث قالت ذهبية والدة الانتحارية منى قبلة البالغة من العمر 30 عاماً:

“لماذا فعلت بنا هذا؟، ماذا فعلنا لك لتجعلينا نعيش هذه الكارثة؟”.

كما اعتبرت أن ابنتها البكر دمرت من خلال التفجير في الشارع الرئيسي بالعاصمة كامل أسرتها وخصوصاً شقيقتها وشقيقيها، مضيفةً:

“بعت أرضا فيها شجر زيتون، لكي أشتري لها كما طلبت حاسوباً قبل أربع سنوات، وكانت تخصص كامل وقتها لإعداد دراسة دكتوراه ولذا كانت تنعزل كثيراً في غرفتها للتركيز على دراستها أو إرسال طلبات عمل”.

هذا وشدد والدا الانتحارية منى على أنهما لم يكونا يعرفان بأن ابنتهما تعتنق أفكاراً متطرفة.

يُذكر أن الانتحارية منى قبلة قضت بعد تفجيرها لشحنة متفجرات تحملها تحملها، وأصابت 20 شخصا بينهم 15 شرطيا، وعلمت أسرة منى التي تعيش في قرية زردة في منطقة ريفية مهمشة بولاية المهدية التونسية بمقتل ابنتها الانتحارية من الشرطة، التي أوقفت شقيقيها لاستجوابهما.