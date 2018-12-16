من أجل الصين.. ترامب قد يتخلى عن مبدأ فصل السلطات

وذكرت بلومبرغ أن ترامب اقترح أن تتجاهل الولايات المتحدة مبدأ فصل السلطات إذا ما أسفرت مباحثاته مع نظيره الصيني شي حين بنيغ عن نتائج جيدة.وقال ترامب إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) يجب أن يبقي أسعار الفائدة منخفضة لمساعدة الاقتصاد على مواجهة الحرب التجارية.كما اقترح ترامب أن يتدخل لدى وزارة العدل الأميركية في قضية المسؤولة التنفيذية في شركة هواوي الصينية التي احتجزتها كندا، لعدة أيام، إذا كان من شأن ذلك المساعدة في ضمان التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين.ونقل عن المسؤول السابق في وزارة الخزانة والممثل الأميركي لدى صندوق النقد الدولي مارك سوبيل ، قوله: “عملت الولايات المتحدة بجد لإقناع الحكومات اليابانية منذ الثمانينات بالتوقف عن محاولة التأثير على أسواق العملات من خلال التصريحات العامة”.وأضاف سوبيل “نحن اعتدنا على انتقاد الجميع، لكننا الآن نقف متفرجين بذهول على الأمور المتعلقة بالعملة، هذا بالتأكيد يعطي ترخيصاً للآخرين”.التاريخ الأميركي الحديث لم يذكر أن رئيس البنك المركزي الأميركي كان عليه أن يدافع دائماً عن الاستقلال السياسي لمؤسسته المالية مثلما يفعل الآن جيروم باول.وألقى باللوم على ترامب الذي اعتاد أن ينتقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي في العلن وأمام الجميع، مشيراً إلى أن نهج الرئيس الأميركي سيكون مكلفاً للغاية.