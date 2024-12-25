من أجل تحسين «صحة العين».. تناول هذه الأطعمة يومياً!

نقلت صحيفة “ميرور” البريطانية، دراسة حديثة، أظهرت “أن تناول أنواع معينة من الطعام يوميا، يمكن أن يساهم في تحسين صحة العين وتقليل عوامل خطر الإصابة “بإعتام عدسة العين والجلوكوما”.

وبحسب الدراسة، “شملت التجربة السريرية 34 شخصًا، طلب منهم تناول 46 جرامًا يوميًا من مسحوق “العنب المجفف بالتجميد أو مسحوق وهمي” لمدة 16 أسبوعًا، وجرى قياس مجموعة من العوامل المتعلقة بصحة العين كل أربعة أسابيع، بما في ذلك “كثافة الصبغة البقعية”، وهي مادة صفراء توجد في الشبكية وتساعد على حماية العين من الضوء الضار وتعزز الرؤية”.

وبحسب الصحيفة، أظهرت البيانات “تحسنًا ملحوظًا في كثافة الصبغة البقعية لدى المشاركين الذين تناولوا العنب، ما يشير إلى أن العنب يدعم صحة الشبكية، كما لوحظ تعزيز نظام الدفاع المضاد للأكسدة في العين، الذي يحميها من الإجهاد التأكسدي، وهو عامل رئيس وراء أمراض العين المرتبطة بالعمر مثل إعتام عدسة العين والجلوكوما”.

وبحسب الدراسة، “يرجع التأثير الإيجابي للعنب إلى محتواه الغني بمضادات الأكسدة مثل الفلافونويدات والبوليفينولات، وتعمل هذه المركبات على تقليل الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة التي تؤدي إلى تدهور أنسجة العين”.

ووصف الدكتور جونج إيون كيم، المؤلف الرئيس للدراسة، “النتائج بأنها “مشجعة”، وأشار إلى أن “تناول 1.5 كوب فقط من العنب يوميًا يمكن أن يكون كافيًا لتعزيز صحة العين.

وبحسب الصحيفة، “فإلى جانب العنب، أوصى الباحثون، بتناول أطعمة غنية بمضادات الأكسدة، مثل: الكيوي والبرتقال: غنيان بالفيتامينين C وE اللذين يحافظان على صحة أنسجة، الخضراوات الورقية: تحتوي على اللوتين والزياكسانثين، وهما مركبان مهمان في تكوين الصبغة البقعية، المكسرات والبذور: مصدر جيد للدهون الصحية وفيتامين E.”.