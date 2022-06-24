من أجل سلام واستقرار دائم.. البعثة الأممية تدعم مشروع المصالحة الوطنية

أعرب القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، رايزيدون زينينغا عن سعادته بحضور إطلاق المجلس الرئاسي للرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية.

وأشاد“زينينغا بجهود المجلس الرئاسي في هذا المجال، وجدد التزام البعثة بدعم عملية المصالحة الوطنية التي يقودها الليبيون والتي ينبغي أن تشمل كافة مكونات المجتمع المختلفة بلا استثناء، بما في ذلك النساء والشباب.

وشدد زينينغا”على أهمية ارتكاز المصالحة على مبادئ حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بما يكفل سماع أصوات الضحايا، مؤكدا وقوف الأمم المتحدة وشركائها، إلى جانب ليبيا في جهودها لتحقيق مصالحة وطنية حقيقية من أجل سلام دائم واستقرار ونمو شامل ومستقبل أفضل لكل الليبيين.