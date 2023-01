من أجل وحدة ليبيا.. «لوزون» يُطالب بتبني خطاب التسامح

لقد انصدمت بخطاب الكراهية المخالف لكل الاديان السماوية بعد سماعي الى شريط مرئي مسجل من قبل امر كتيبة اولياء الدم عياد الفسي يطالب فية عدم رجوع المهجرين الى بيتوهم ويهددهم بالقتل وتدمير بيوتهم ورفضه لاي قرار بالخصوص في تحدي واضح للقيادة العسكرية في بنغازي. نطالب كافة المسؤليين في مدينتي مسقط راس بنغازي بوقف هولاء ووضع حد لهم من اجل عودة الحياة من جديد لمدينتنا. كما نطالب كل مؤسسات المجتمع المدني بتبني خطاب التسامح ونسيان الماضي من اجل الحفاظ على وحدة بلادنا ليبيا العزيزة 🇱🇾 🇱🇾 I was shocked by the hate speech that contradicts all monotheistic religions after I heard a video tape recorded by the Awliya al-Dam Brigade, Ayad al-Fassi, in which he demanded that the displaced not return to their homes and threatened them with death and the destruction of their homes, and his rejection of any decision in particular in a clear challenge to the military leadership in Benghazi. We call on all officials in my city, the hometown of Benghazi, to stop these people and put an end to them in order for life to return to our city again. We also call on all civil society institutions to adopt a discourse of tolerance and forgetting the past in order to preserve the unity of our dear country, Libya 🇱🇾