من أجل وحدة ليبيا.. «لوزون» يُطالب بتبني خطاب التسامح

أعرب رئيس اتحاد اليهود الليبيين رفائيل لوزون، عن صدمته من خطاب الكراهية المخالف لكل الأديان السماوية، وذلك بعد سماعه لمقطع مرئي مسجل من قِبل آمر كتيبة أولياء الدم عياد الفسي، والذي طالب فيه بعدم رجوع المهجرين إلى بيتوهم وهددهم بالقتل وتدمير بيوتهم ورفضه لأي قرار بالخصوص في تحدي واضح للقيادة العسكرية في بنغازي.

وطالب لوزون كافة المسؤولين في مدية بنغازي بوقف هؤلاء ووضع حد لهم من أجل عودة الحياة من جديد للمدينة.

كما طالب رئيس اتحاد يهود ليبيا من كل مؤسسات المجتمع المدني بتبني خطاب التسامح ونسيان الماضي من أجل الحفاظ على وحدة بلادنا ليبيا.