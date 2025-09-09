من أديس أبابا.. ليبيا تدعو لعدالة مناخية وشراكات منصفة

شارك وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية في أعمال القمة الإفريقية الثانية للمناخ (ACS2)، المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث ألقى كلمة عبّر فيها عن موقف ليبيا الداعم للعمل المناخي الجماعي، بحضور عدد من رؤساء الدول والوزراء وكبار المسؤولين من مختلف أنحاء القارة.

واستهل الوزير كلمته بتقديم الشكر لحكومة وشعب جمهورية إثيوبيا على كرم الضيافة وحسن التنظيم، مؤكدًا أن التغير المناخي لم يعد قضية بيئية فحسب، بل قضية تمس جوهر الحياة الإنسانية، خاصة في القارة الإفريقية التي تتحمل تبعاته رغم مساهمتها الضئيلة في أسبابه.

وأشار الوزير إلى مأساة مدينة درنة في ليبيا، نتيجة إعصار “دانيال”، كمثال حي على الأثر المدمر للتغيرات المناخية، داعيًا إلى ضرورة رفع مستوى التنسيق والتكاتف بين الدول الإفريقية استعدادًا لقمة المناخ المقبلة (COP30) في البرازيل.

كما دعا المجتمع الدولي، وخاصة الدول الصناعية الكبرى، إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه القارة، من خلال دعم مالي وتقني عادل يمكّن إفريقيا من مجابهة التحديات المناخية وتحقيق العدالة المناخية.

وأكد الوزير في ختام كلمته أن القارة الإفريقية تمتلك الإمكانات لتكون جزءًا فاعلًا في الحلول المناخية، مشددًا على أهمية بناء شراكات عادلة ومستدامة تضمن مستقبلًا أكثر أمنًا واستقرارًا لشعوبها.