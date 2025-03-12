من أصول لبنانية.. «ترامب» يعيّن سفيراً جديداً لدى تونس

عيّن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، “عمدة ديربورن بولاية ميشيغان، ذا الأصول اللبنانية “بيل بازي”، سفيرا للولايات المتحدة القادم لدى الجمهورية التونسية.

وقال ترامب: “لقد عمل بازي بجد خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2024 لمساعدتنا في تحقيق نصرنا التاريخي وأتطلع إلى رؤية الإنجازات العظيمة التي سيحققها لأمتنا”.

من هو بيل بزي

هذا “وخدم “بازي” في البحرية الأمريكية لمدة 21 عاما، كما عمل في شركة “بوينغ” كمدير جودة، وشركة “فورد” للسيارات كمهندس لتطوير المنتجات، وبعد التقاعد ترشح وفاز بمنصب عمدة ديربورن، وخلال الانتخابات الرئاسية لعام 2024، ساعد “بيل بازي” الرئيس دونالد ترامب في تأمين الفوز بمدينة ديربورن وولاية ميشيغان المتأرجحة، وبزي لبناني الأصل، وهو أول عربي يشغل منصب رئيس بلدية ديربورن هايتس، حيث ثلث سكان المدينة من العرب الأمريكيين”.

ووفق المعلومات، “ولد بزي في قرية بنت جبيل اللبنانية الجنوبية القريبة من الحدود الإسرائيلية، ثم انتقلت العائلة إلى بيروت وعاش هناك معظم طفولته، ومع بدء الحرب الأهلية في نهاية سبعينيات القرن الماضي، انتقلت العائلة إلى جنوب لبنان مجددا، قبل أن تقرر الهجرة إلى الولايات المتحدة وكان بازي في سن الـ12، بعد أن أنهى دراسته الثانوية في مدرسة فوردسن في ديربورن، أراد بازي الشاب الالتحاق بالجامعة لكن الدراسة في الجامعات كانت “مكلفة” بالنسبة له، فقرر الالتحاق بالجيش الأمريكي الذي يوفر منحا تعليمية تساعد منتسبيه على إكمال دراستهم، والتحق بقوات مشاة البحرية (المارينز) وحصل على بعض المساعدات التعليمية واستمر في خدمة المارينز نحو 20 عاما، وبعد حصوله على البكالوريوس والدراسات العليا في الهندسة عمل في شركة “بوينغ”، ثم “فورد” مهندس تطوير منتجات، ثم استقال بعد أن أصبح رئيسا للبلدية مطلع هذا العام”.