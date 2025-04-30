من أفراد الأسرة الحاكمة.. السعودية تنعى أحد رجالاتها النبلاء

أعلنت المملكة العربية السعودية وفاة ناصر بن فهد بن عبد الله بن سعود بن فرحان آل سعود، وفق ما أعلنته وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وضجّت منصات التواصل الاجتماعي برسائل النعي والدعاء، حيث عبّر مسؤولون وشخصيات بارزة ومواطنون عن بالغ حزنهم، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وناصر بن فهد بن عبد الله بن سعود بن فرحان آل سعود هو أحد أفراد الأسرة المالكة السعودية، ينتمي إلى فرع آل فرحان، الذي يُعد من الفروع البارزة في الأسرة الحاكمة، عرف عنه التواضع والقرب من الناس، مما أكسبه احترامًا وتقديرًا واسعًا في المجتمع السعودي.

أبرز وفيات الأسرة المالكة السعودية في عام 2025

محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود: توفي في 28 يناير 2025. الأمير محمد هو الابن الثاني للملك فهد بن عبد العزيز، وسبق أن شغل منصب أمير المنطقة الشرقية من عام 1985 حتى 2013، وكان له دور بارز في تطوير المنطقة الشرقية، ويُعتبر من الشخصيات المؤثرة في الجيل الثاني من الأسرة المالكة.

الأمير عبد العزيز بن مشعل بن عبد العزيز آل سعود: أعلن الديوان الملكي السعودي عن وفاته في 21 يناير 2025، وعبد العزيز هو أحد أبناء الأمير مشعل بن عبد العزيز، وكان له حضور في الشأن العام، وشارك في العديد من المهام الرسمية.