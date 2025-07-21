من أوروبا إلى آسيا.. كيف تغيرت خريطة تكلفة المعيشة للأثرياء حول العالم في 2025؟

أصدرت مجموعة “جوليوس باير” السويسرية المتخصصة في إدارة الثروات تقريرها السنوي حول تكلفة المعيشة للثروات الكبيرة حول العالم، حيث تضم القائمة 25 مدينة رئيسية تعتمد على أسعار السلع والخدمات الفاخرة التي يتطلبها الأفراد ذوو القدرات المالية العالية.

وتصدرت سنغافورة القائمة كأغلى مدينة في العالم، متقدمة على مدن عالمية بارزة مثل لندن التي جاءت في المرتبة الثانية، وهونغ كونغ التي احتلت المركز الثالث.

هذا التصنيف يعكس بوضوح ارتفاع تكلفة المعيشة الفاخرة في آسيا، ويبرز الدور المتزايد للمدن الآسيوية كمراكز اقتصادية فاخرة.

وشهدت القائمة تحولات ملحوظة في مراكز بعض المدن، حيث حققت بانكوك صعودًا قويًا بستة مراكز لتصل إلى المركز الحادي عشر، مما يعكس ارتفاع الطلب على السلع والخدمات الفاخرة فيها.

أما طوكيو فقد قفزت أيضاً بستة مراكز لتحتل المركز السابع عشر، في حين تقدمت دبي بخمسة مراكز لتصل إلى المرتبة السابعة، في تأكيد على نمو الإنفاق على الفخامة في الشرق الأوسط.

ويُظهر التقرير اتجاهات إنفاق متباينة عبر المناطق الجغرافية، مع تسجيل أوروبا أبطأ معدلات نمو في الإنفاق على السلع والخدمات الفاخرة، مقابل نشاط ملحوظ وقوي في الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وآسيا والمحيط الهادئ، ويبرز هذا النمو بشكل خاص في قطاعات السفر والضيافة، التي تلعب دورًا محوريًا في استهلاك الفئات الثرية.

وتعكس هذه التحولات الديناميكية الاقتصادية العالمية، وتحول مراكز الثروة ونمط الحياة الفاخر، ما يضع المدن ذات التكلفة المرتفعة في قلب اهتمام الأفراد ذوي الثروات العالية الذين يبحثون عن بيئات استثمارية وخيارات حياة مميزة تلبي تطلعاتهم المتزايدة.