من أوروبا إلى الشرق الأوسط وأمريكا.. حوادث أمنية وأحداث دولية بارزة

فرنسا: الشرطة تقتل رجلاً بعد هجوم بسكين وقضيب حديدي في مرسيليا

قُتل رجل على يد الشرطة الفرنسية اليوم الثلاثاء في مدينة مرسيليا جنوب شرقي البلاد، بعد أن شوهد يحمل قضيبا حديديا وسكينين أثناء تجوله في الشارع، وفق مصادر أمنية، وأصيب أربعة أشخاص في حادث الطعن داخل أحد الفنادق، أحدهم في حالة حرجة، بحسب وسائل إعلام فرنسية.

ويأتي الحادث بعد سلسلة هجمات سابقة، أبرزها هجوم مولهاوس في فبراير، الذي أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين من رجال الشرطة بجروح خطيرة.

وأكد المدعي العام نيكولا هيتز أن المشتبه به في حادث مولهاوس، المولود في الجزائر، كان مدرجاً على قائمة مراقبة منع الإرهاب، تحت الإقامة الجبرية، وأمر بالترحيل من فرنسا.

ومن المتوقع أن يتوجه وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتيلو، إلى موقع الحادث لمتابعة التطورات.

بدء هدم “فندق البحيرة” الأيقونة المعمارية في تونس العاصمة بعد جدل طويل

انطلقت عملية تفكيك “فندق البحيرة”، البناية الشهيرة على شكل هرم مقلوب وسط تونس العاصمة، بعد سنوات من الإهمال ونزاعات حول مصيره.

وباءت آخر محاولات نشطاء المجتمع المدني بالفشل في منع الهدم، في خطوة كانت تهدف للحفاظ على إرث معماري نادر يمثل جزءاً من تاريخ تحديث المدينة بعد الاستقلال عام 1956.

ويحيط بالفندق حالياً حظيرة أشغال لشركة استحوذت على العقار منذ عام 2011 بهدف إعادة تهيئته، قبل أن تتحول خططها إلى الهدم بسبب تقادم أسس البناية وتهالكها.

وشهدت السنوات الماضية جدلاً واسعاً بين مؤيد ورافض لإزالة الفندق المهجور منذ عام 2000، فيما يسعى السياح والتونسيون لالتقاط آخر صور للبناية قبل اختفائها من العاصمة.

وشُيد “نزل البحيرة” بين عامي 1970 و1973 قبالة بحيرة مدينة تونس، وصُمم على يد المهندس الإيطالي رافايل كونتيغاني. ضم الفندق أكثر من 400 غرفة موزعة على 10 طوابق، وكان إلى جانب برج “نزل إفريقيا” و”نزل الهناء” أحد أبرز رموز التحديث المعماري في تونس بعد الاستقلال، ويُعد تصميمه الهرمي المقلوب أحد الأمثلة القليلة عالمياً على “الهندسة المعمارية العكسية” أو ما يعرف بـ”العمارة القاسية”، التي انتشرت لفترة محدودة في النصف الثاني من القرن العشرين.

ترامب يعلن نقل مقر قيادة الفضاء الأميركية إلى ألاباما بعد جدل استمر أربع سنوات

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، نقل مقر قيادة الفضاء الأميركية من كولورادو إلى مدينة هانتسفيل بولاية ألاباما، في خطوة أنهت جدلاً استمر أربع سنوات حول موقع القيادة ذات الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية.

وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي في المكتب البيضاوي وبحضور وفد من نواب ألاباما الجمهوريين، إن القرار جاء بعد منافسة قوية بين عدة ولايات، مضيفاً: “سيتم نقل مقر قيادة الفضاء الأميركية إلى الموقع الجميل بمدينة هانتسفيل، التي ستعرف من الآن فصاعداً باسم مدينة الصواريخ. كان هناك تنافس كبير على هذا، وفازت فيه ألاباما”.

وأوضح أن اختيار هانتسفيل جاء لأنها “كافحت بجدية أكبر من أي أحد آخر” للفوز بالمقر.

قديروف يندد بعقوبات بريطانيا على والدته: دليل ضعف ومعايير مزدوجة للغرب

أكد رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف أن العقوبات التي فرضتها بريطانيا على والدته أيماني تمثل دليلاً واضحاً على ضعف الغرب ومعاييره المزدوجة.

وقال قديروف، في منشور على منصة “تلغرام”، إن الغرب لا يسترشد بالأخلاق أو القانون، بل يعمل بدافع الكراهية وكره روسيا، معتبراً أن استهداف النساء والأمهات هو أدنى مستوى للسياسة الغربية الفاسدة.

وأضاف: “إنه لا يحارب الأعداء، بل يحارب النساء والأمهات، وهذا توضيح واضح للضعف والمعايير المزدوجة”.

ويأتي ذلك بعد أن وسعت بريطانيا، في 3 سبتمبر، قائمة عقوباتها ضد روسيا لتشمل ثمانية أفراد وثلاث منظمات، من بينهم والدة قديروف، أيماني.

مصارع محترف يفقد وعيه بعد اعتداء خطير داخل الحلبة من نجل أسطورة القتال

شهد عرض أكاديمية “KnokX Pro Wrestling” في لوس أنجلوس حادثة عنف خطيرة حين اقتحم راجا جاكسون، نجل أسطورة الفنون القتالية المختلطة رامبيغ جاكسون، الحلبة واعتدى على المصارع الأمريكي ستيوارت سميث بشكل وحشي وغير متوقع.

وظهر في الفيديو الذي انتشر بسرعة على منصات التواصل الاجتماعي جاكسون وهو ينفذ حركة “بودي سلام” قوية على سميث، ثم واصل ضربه بأكثر من 20 لكمة على الرأس بينما كان الأخير فاقداً للوعي وغير قادر على الدفاع عن نفسه.

وتمكن بعض المصارعين من فصل جاكسون عن سميث الذي نقل على الفور إلى المستشفى حيث تبين إصابته بكسور في الفك العلوي وتمزق في الشفة العليا وفقدان عدة أسنان.

وأكدت أكاديمية “KnokX Pro Wrestling” في بيان رسمي أن الهجوم كان خارج السيناريو المتفق عليه، ونددت بأفعال جاكسون واعتبرتها تصرفًا أنانيًا وغير مسؤول، مؤكدة متابعة حالة سميث الصحية.

يُذكر أن ستيوارت سميث، الذي خدم في الجيش الأمريكي، اعتبر المصارعة وسيلة للتعامل مع اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD)، فيما راجا جاكسون (25 عامًا) هو مقاتل فنون قتالية مختلطة لكنه خسر معركته الاحترافية الوحيدة في 2023.

وفتحت الشرطة تحقيقاً في الحادث، بينما فر جاكسون من موقع الأكاديمية بعد الاعتداء.

موظفو أمن البرلمان البريطاني يعلنون إضراباً لمدة أسبوعين احتجاجاً على تدني الأجور وظروف العمل

أعلن المئات من موظفي أمن مجلسي البرلمان البريطاني في قصر وستمنستر إضرابهم عن العمل بين الساعة 07:00 و19:00 بتوقيت بريطانيا يومي الأربعاء والخميس القادمين ولمدة أسبوعين، احتجاجاً على تدني الأجور وإلغاء أيام إجازة سنوية وتوقف زيادة الرواتب، بالإضافة إلى توسيع فجوة الأجور بين الأعراق.

النقابة أعلنت أيضاً عن إجراءات عمل جزئية تشمل حظر العمل الإضافي والالتزام الصارم بالعقد حتى 12 سبتمبر.

ومن المتوقع أن يؤثر الإضراب على دخول الجمهور حاملي تذاكر جلسة أسئلة رئيس الوزراء وحاملي تصاريح البرلمان الذين لن يتمكنوا من إحضار ضيوف إلى المجمع.

في المقابل، قال متحدث باسم البرلمان إنهم ملتزمون بالعمل مع النقابات لحل الأزمة، وإن خطط الطوارئ مع شرطة متروبوليتان جاهزة لضمان أمن وسلامة الجميع وعدم تعطيل العمل البرلماني.

وفاة رائد تصميم طائرات “سوخوي” الأسطورية يوري إيفاشيتشكين عن 91 عامًا

توفي المصمم البارز في مجال الطيران السوفيتي والروسي يوري فيكتوروفيتش إيفاشيتشكين عن عمر 91 عامًا.

وعرف إيفاشيتشكين بدوره المحوري في تصميم طائرات سوخوي الشهيرة مثل “سو-25” الهجومية، والتي لا تزال في خدمة القوات الجوية الروسية حتى اليوم. وشغل منصب كبير المصممين في سوخوي بين 1980 و1985، وشارك في تطوير العديد من الطائرات الحربية والمدنية، منها “سوبرجت 100”. نال خلال مسيرته المهنية العديد من الجوائز والتكريمات، ويُعتبر من أعمدة الطيران الروسي.

حاخام إسرائيلي يصدر فتوى غير مسبوقة بالسماح لكلاب الخدمة في المعابد لجنود يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة

أصدر الحاخام الإسرائيلي إليعزر ميلاميد، أحد كبار حاخامات الصهيونية الدينية، فتوى دينية غير مسبوقة تدعو للسماح للجنود المصابين باضطراب ما بعد الصدمة الذين يستعينون بكلاب الخدمة، بدخول المعابد اليهودية للصلاة معهم.

وأوضح الحاخام ميلاميد، حاخام مستوطنة هار براخا ومؤلف سلسلة كتب “بنيني هلاخا”، أن كلاب الخدمة ترافق الجنود على مدار الساعة، ويجب أن تبقى معهم حتى أثناء الصلاة، مشبهاً ذلك بكلاب الإرشاد للمكفوفين.

وأشار إلى أن إدخال الكلاب إلى الكنيس لا يجب أن يُعتبر إهانة أو تدنيساً، خاصة في ظل الفوائد التي تقدمها هذه الكلاب للجنود.

وأضاف ميلاميد أن بعض المعابد التي لا يتقبل المصلون فيها وجود الكلاب، يمكن أن تعتمد على آراء الحاخامات الذين يحرّمون إدخال الكلاب، مع دعوته إلى توعية المجتمعات لتقبل الكلاب والتعاطف مع من يحتاجها.

وجاءت الفتوى قبيل الأعياد اليهودية الكبرى، في محاولة لتسهيل مشاركة الجنود المصابين باضطراب ما بعد الصدمة في الصلاة الجماعية، مع الحفاظ على احترام مشاعر المصلين الآخرين.

السعودية تنفذ حكم القتل تعزيراً بحق مواطن ارتكب جرائم إرهابية شملت قتل وإطلاق نار على رجال الأمن

نفذت السلطات السعودية اليوم الثلاثاء حكم القتل تعزيراً بحق مواطن سعودي يُدعى عبد العزيز بن فهد بن عبدالعزيز الرشيد، بعد إدانته بارتكاب جرائم إرهابية شملت قتل شخص وإصابة آخر، وإطلاق النار على رجال الأمن وحيازة أسلحة وذخيرة بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المجتمع.

وأوضحت وزارة الداخلية السعودية في بيان رسمي أن المتهم ارتكب جرائم إرهابية عديدة، وتمت محاكمته في المحكمة المختصة التي أصدرت حكمها بالإعدام تعزيراً بعد ثبوت التهم، وصدر حكم نهائي بعد استئناف القضية وتأييد المحكمة العليا، ثم صدر أمر ملكي بتنفيذ الحكم، الذي نُفذ في منطقة الرياض.

وأكدت الوزارة حرص المملكة على تحقيق الأمن والعدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية بحق كل من يهدد سلامة المجتمع أو ينتهك حق الآخرين في الحياة والأمن، محذرة من أن العقاب الشرعي سيكون مصير كل من يحاول ارتكاب مثل هذه الجرائم.

