من أوروبا إلى بحر العرب.. حوادث تلاحق النفط والمخدرات

شهدت الساحة العالمية موجة من الأحداث، ففي قلب أوروبا، ضربت حرائق متتالية ثلاث مصافي نفط كبرى في سلوفاكيا ورومانيا والمجر خلال يومين فقط، وفي بحر العرب، نفذت البحرية الباكستانية عملية ضبط ضخمة لمخدرات تقدر قيمتها بأكثر من 970 مليون دولار، في واحدة من أنجح العمليات البحرية المشتركة، وعلى جانب آخر، أثار مدوّن إسرائيلي الجدل بعد نشره فيديو يتناول فيه البوظة في دمشق، وفي روسيا، ودّع العالم لاعب كرة قدم أسطوري توج بميدالية فضية في كأس أوروبا 1964، ليترك إرثًا رياضيًا خالداً.

تحطم طائرة في فنزويلا بعد دقائق من الإقلاع ومقتل شخصين

تحطمت طائرة ثنائية المحرك، أمس الأربعاء، بعد دقائق من إقلاعها من مطار باراميلو في ولاية تاتشيرا، فنزويلا، ما أسفر عن مقتل شخصين كانا على متنها.

وأفادت السلطات المحلية بأن السبب المحتمل للحادث هو انفجار إحدى إطارات الطائرة أثناء الإقلاع.

وأظهرت مقاطع فيديو للحادث الطائرة وهي تنحرف فجأة نحو اليسار قبل أن ترتطم بالأرض وتشتعل فيها النيران. على الرغم من محاولات المارة وموظفي المطار لإنقاذ الركاب، إلا أن ألسنة اللهب حالت دون وصولهم إليهم.

كما تبين مقاطع الفيديو المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان الأسود من موقع التحطم.

وتم العثور على حطام الطائرة المحترق بالقرب من مطار باراميلو، الذي يخدم مدينة سان كريستوبال غربي فنزويلا.

فيما أعلنت هيئة الطيران المدني الفنزويلية فتح تحقيق رسمي لتحديد أسباب الحادث. التحقيق سيشمل فحص العطل الميكانيكي المحتمل، الخطأ البشري، أو المشاكل في الصيانة.

ولم تكشف السلطات عن هوية الضحايا، فيما قامت فرق الإنقاذ بتأمين موقع الحادث استعدادًا للتحقيق الفني.

حرائق متتالية تضرب مصافي النفط الأوروبية: حريق جديد في براتيسلافا يُسجل ثالث حادث خلال يومين

اندلعت النيران في مصفاة نفط في براتيسلافا، عاصمة سلوفاكيا، تابعة لشركة MOL Group الهنغارية، وتعمل على تكرير النفط الخام المستورد من روسيا عبر خط أنابيب دروجبا. ويُعد هذا الحريق الثالث خلال اليومين الماضيين في مصافي أوروبية تُعالج النفط الروسي.

ويأتي ذلك بعد انفجار مصفاة تابعة لشركة لوك أويل في بلويشت برومانيا يوم الاثنين الماضي، وحريق ليلة الثلاثاء في أكبر مجمع لمعالجة النفط الخام في هنغاريا، أيضاً تابع لمجموعة MOL Group.

وتعمل مصفاة براتيسلافا، التي تديرها شركة تابعة لمؤسسة سلوفنافت، على تكرير نحو 124 ألف برميل يومياً، ويُصدّر جزء كبير من إنتاجها إلى دول أوروبية أخرى.

وتشير البيانات إلى أن سلوفاكيا استوردت هذا العام 4.2 مليون طن من النفط الروسي، ما يمثل 82% من إجمالي إمدادات البلاد من النفط الخام.

ولا تزال أسباب وملابسات الحريق الجديد غير محددة، ويستمر التحقيق لتحديد السبب وراء اندلاعه وسط المخاوف من تأثير هذه الحرائق المتكررة على سوق الوقود الأوروبية.

البحرية الباكستانية تضبط مخدرات بقيمة تقارب مليار دولار في بحر العرب

أعلنت القوات البحرية المشتركة المتعددة الجنسيات (CMF) عن ضبط سفينة تابعة للبحرية الباكستانية لمخدرات في بحر العرب تجاوزت قيمتها 972 مليون دولار.

وقالت القوات في بيان، إن طاقم البحرية صعد يوم السبت أولاً على متن مركب شراعي صادر منه أكثر من طنين من الميثامفيتامين الكريستالي، بقيمة تقديرية تبلغ 822.4 مليون دولار. وبعد أقل من 48 ساعة، ضبطت البحرية مركباً شراعياً ثانياً يحتوي على 350 كيلوغراماً من الميثامفيتامين بقيمة 140 مليون دولار، بالإضافة إلى 50 كيلوغراماً من الكوكايين بقيمة 10 ملايين دولار.

ونقل البيان عن القومودور فهد الجويد، قائد قوة المهام المشتركة 150 التي قادت العملية، قوله إن العملية تعد واحدة من أنجح عمليات ضبط المخدرات للقوات البحرية المشتركة.

وتضم القوات البحرية المشتركة المتعددة الجنسيات 47 دولة من بينها الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا، ويقع مقرها في البحرين تحت قيادة السعودية، وتختص بمكافحة التجارة غير المشروعة في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي وحول القرن الإفريقي.

مدوّن إسرائيلي يتناول البوظة في قلب دمشق



نشر المدوّن الإسرائيلي الشهير آفي غولد فيديو عبر “تيك توك” يظهر فيه وهو يتناول البوظة الدمشقية مع مجموعة من الأشخاص، ربما من الطائفة اليهودية.

الفيديو أثار تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث وصف غولد التجربة في قلب العاصمة دمشق في عام 2025.

وفي مقطع آخر، نشره غولد لفترة وجيزة ثم حذفه لاحقًا، يظهر وهو يتجول في شوارع دمشق، قائلًا: “يجب أن أريكم كيف تبدو سوريا في عام 2025، سأقلب الكاميرا الآن لتطلّعوا بأنفسكم”.

روسيا: وفاة فيكتور شوستيكوف وصيف بطل كأس أوروبا

أعلن نادي توربيدو موسكو عن وفاة اللاعب الروسي فيكتور شوستيكوف، الحائز على الميدالية الفضية في بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم لعام 1964، عن عمر يناهز 86 عامًا.

شوستيكوف، الذي دافع عن ألوان نادي توربيدو من عام 1958 حتى 1972، ثم عمل مدربًا للفريق بعد اعتزاله، توفي بعد صراع طويل مع المرض.

وقدم نادي توربيدو موسكو تعازيه الحارة لعائلة الفقيد وأصدقائه في بيان رسمي، مؤكداً أن شوستيكوف سيظل جزءًا من تاريخ النادي.

وفي عام 1964، وصل شوستيكوف إلى نهائي بطولة أوروبا مع منتخب الاتحاد السوفيتي، حيث حصل على الميدالية الفضية.

كما فاز بلقب بطل الدوري السوفيتي مرتين وكأس الاتحاد السوفيتي ثلاث مرات. يُعد شوستيكوف صاحب الرقم القياسي في عدد المباريات التي خاضها مع توربيدو موسكو (427 مباراة).

كما تم اختياره مرتين كأفضل لاعب في الاتحاد السوفيتي، ومنح وسام “الاستحقاق الوطني” من الدرجة الثانية تقديرًا لإنجازاته الرياضية.

أمر ملكي بتعيين صالح الفوزان مفتياً عاماً للمملكة العربية السعودية

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمرًا ملكيًا بتعيين الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان مفتياً عاماً للمملكة العربية السعودية.

ويأتي هذا القرار بناءً على عرض من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كما تم تعيينه أيضًا رئيسًا لهيئة كبار العلماء ورئيسًا عامًا للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمرتبة وزير.

وتأتي هذه الخطوة عقب وفاة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، المفتي العام السابق للمملكة، الذي توفي في سبتمبر الماضي.

والشيخ الفوزان يعتبر من أبرز العلماء في السعودية وله العديد من المؤلفات في مجال الفقه والعلم الشرعي، ما يجعله من الشخصيات المرموقة التي تحظى باحترام كبير في المملكة.