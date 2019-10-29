من أين أقلعت المروحيات الأمريكية التي قضت على البغدادي؟

أكد المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك أن الطائرات الأمريكية التي نفذت عملية تصفية زعيم داعش أبو بكر البغدادي، انطلقت من أراضي سيطرة الجيش التركي في سوريا.

حيث أوضح جليك أن الطائرات انطلقت من منطقة عملية درع الفرات التي نفذتها تركيا شمال سوريا منذ أغسطس 2016 وحتى مارس 2017، مشيراً إلى أن القوات المسلحة التركية وفرت التنسيق والدعم اللازمين لمكافحة الإرهاب منذ لحظة إبلاغها بالعملية.

هذا واعتبر أن مقتل البغدادي يعد نقطة تحول في جهود مكافحة الإرهاب، إلا أن الخطوات المتبعة ضد داعش يجب أن تطبق ضد كافة التنظيمات الإرهابية خاصة حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية حسب قوله.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في 27 أكتوبر مقتل زعيم داعش بعملية نفذتها القوات الخاصة الأمريكية في محافظة إدلب السورية بمشاركة 8 مروحيات.