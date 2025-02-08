من إجمالي 2 مليون.. 120 آلف «أسطوانة غاز» تصل موانئ «طرابلس وبنغازي»

استلمت شركة البريقة لتسويق النفط والغاز، الدفعة الأولى من أسطوانات غاز الطهي التي كانت قد تعاقدت على توريدها، تنفيذاً لتوجيهات المؤسسة الوطنية للنفط، لسد احتياجات المواطنين في جميع مناطق ومدن ليبيا، قبل شهر رمضان المبارك.

وكانت الدفعة الأولى “مكونة من 120 ألف أسطوانة، وصلت 70 ألف منها عن طريق ميناء طرابلس فيما وصلت بقية الكمية المكونة من 50 ألف أسطوانة عبر ميناء بنغازي”.

هذا “وتعاقدت شركة البريقة، في وقت سابق على توريد 2 مليون أسطوانة، برمجة وصلها تباعاً على التوالي لتعزيز أرصدة مستودعات الشركة في مختلف أنحاء ليبيا، وستصل إلى المواطنين بكل يسر وبالسعر الرسمي الذي تحدده الشركة”.