من إيطاليا إلى باريس.. توقيفات متكررة تطارد ابنة الرئيس التونسي الأسبق

كشف الإعلامي التونسي توفيق مجيد عن توقيف حليمة بن علي، الابنة الصغرى للرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، أثناء زيارتها إلى العاصمة الفرنسية باريس، وذلك بناء على بلاغ يعود للسنوات الأولى من الثورة التونسية.

ووفق ما صرّح به مجيد، فإن شرطية فرنسية من أصول تونسية كانت قد تعرفت على حليمة بن علي، ووصفتها بـ”اللصة”، ما دفع محامية الأخيرة إلى مقاضاة الشرطية بتهمة التشهير والإخلال بواجب التحفظ.

كما أوضح الإعلامي أن حليمة سبق أن أوقفت في إيطاليا عام 2018، إلا أنها أُفرج عنها حينها بعد أن طلبت محاميتها عرضها على محكمة قاصرين، نظراً لكونها كانت لا تزال دون سن 18 عند إدراج اسمها ضمن قائمة التفتيش.

وأكد مجيد أن السلطات الفرنسية لن تقوم بتسليم حليمة بن علي بسهولة، مشيراً إلى أن البت في القضية قد يستغرق عدة أيام بسبب الإجراءات القانونية المعقدة.

يُذكر أن عائلة وأقارب بن علي قد أدرجوا على قوائم التفتيش الدولية الصادرة عن الإنتربول عقب الإطاحة بالنظام السابق خلال الثورة التونسية عام 2011.

وفي وقت سابق، كانت صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية قد نشرت خبراً يفيد بتوقيف حليمة بن علي في باريس، بناء على طلب رسمي من السلطات التونسية.