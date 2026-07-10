من إيطاليا.. النمروش يتابع ملف تأهيل إحدى «سفن البحرية»

تفقد رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، الفريق أول دكتور صلاح الدين النمروش، أعمال العمرة والصيانة الجارية على السفينة الليبية “ابن حارثة” في ترسانة ميسينا العسكرية بجمهورية إيطاليا، للاطلاع على سير العمل وآخر التطورات المتعلقة بعملية التأهيل.

وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي إن الزيارة تأتي في إطار متابعة مراحل صيانة السفينة والوقوف على مستوى الإنجاز، إلى جانب الاطلاع على الجدول الزمني المتوقع لاستكمال الأعمال وتسليم السفينة بعد انتهاء أعمال العمرة والصيانة.

وكان في استقبال رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، الفريق بحار فينشينزو مونتانارو، آمر القيادة اللوجستية بالبحرية العسكرية الإيطالية وآمر القيادة البحرية في صقلية، إضافة إلى آمر السفينة وأفراد طاقمها.

وشهدت الزيارة عقد اجتماع جرى خلاله استعراض الأنشطة الرئيسية المرتبطة بأعمال الصيانة، ومراحل التنفيذ، والإجراءات الفنية المتبعة لضمان جاهزية السفينة بعد انتهاء عمليات التأهيل.

وتأتي متابعة صيانة السفينة الليبية “ابن حارثة” ضمن جهود تطوير جاهزية الوحدات البحرية وتعزيز قدراتها التشغيلية، من خلال تنفيذ أعمال الصيانة والتحديث وفق البرامج الفنية المعتمدة.